Valencia CF - Real Betis: horario, TV, fecha, alineaciones probables, dónde y cómo ver el partido en directo Descubre como puedes seguir online y en vivo la jornada 12 de La Liga EA Sports

Hugo Duro celebra su gol ante el Betis en el partido del curso pasado.

Mario Lahoz Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:53

El Valencia CF está obligado a sumar los tres puntos si quiere acabar el parón fuera de los puestos de descenso. El equipo dirigido por Carlos Corberán atraviesa su peor racha desde que el de Cheste ocupará el banquillo valencianista en diciembre de 2024.

Los valencianistas acumulan seis partidos sin ganar, o lo que es lo mismo, 2 puntos de 18 posibles, mostrando una imagen poco competitiva en gran parte de ellos. La plantilla se encomienda al apoyo de Mestalla para cambiar la dinámica negativa y llegar al parón con unas sensaciones mucho más positivas.

El Real Betis supone un duro reto para este Valencia. A pesar de caer como locales ante el Atlético de Madrid, el equipo de Manuel Pellegrini vive un gran momento futbolístico. Además, Antony ha destapado el tarro de las esencias y comienza a engordar sus estadísticas con cinco goles y una asistencia en los últimos seis partidos.

El Valencia contará con los jugadores habituales. Foulquier, Diakhaby, Ramazani y Ugrinic se perderán la cita por lesión. Por su parte, el Real Betis no podrá contar con Junior Firpo, Isco y Pau López. Manuel Pellegrini sgue pendiente de Ricardo Rodríguez que, de recuperarse, podría formar parte del once inicial.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Valencia CF recibe al Real Betis este domingo, 9 de noviembre, en el partido correspondiente a la jornada 12 de La Liga EA Sports. El choque se disputará a las 18:30 horas en Mestalla. Disfruta del partido en directo por televisión a traves de la señal de DAZN. Además, puedes seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Alineaciones probables

- Valencia: Agirrezabala - Thierry o Comert - Tárrega - Copete - Gayà - Pepelu - Javi Guerra - Almeida o Beltrán - Luis Rioja - Diego López - Danjuma.

- Real Betis: Álvaro Valles - Bellerín - Bartra - Natan - Ricardo Rodríguez o Valentín Gómez - Amrabat - Fornals - Lo Celso - Abde - Antony - Cucho.