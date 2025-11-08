La victoria del Girona acentúa la necesidad de no fallar para el Valencia

La jornada sabatina no ha empezado de forma favorable para los intereses valencianistas. Si el conjunto de Carlos Corberán iniciaba el fin de semana en ... esos tres puestos de abajo a evitar a toda costa, el Girona ha logrado sumar de tres e impera la necesidad de que el Valencia CF obtenga un buen resultado en casa.

Porque el 1-0 que reflejó el electrónico en Montilivi tras el pitido final, resuelto gracias a una diana madrugadora de Tsygankov, condena al Valencia a bajar otra posición más en la tabla. A estas horas, los de la capital del Turia ocupan la penúltima posición, con apenas nueve puntos, los mismos que ostentan Levante y Mallorca, si bien los blanquinegros mantienen un peor gol average general.

Por ello, si el encuentro contra el Betis de este domingo (18:30 horas) cobraba vital importancia, ahora esa necesidad de triunfo es aún mayor. Y es que si el Valencia sucumbe ante los béticos, afrontarán el tercer parón por compromisos internacionales en la zona roja, justo antes de disputar el derbi valenciano.

Mientras, el Valencia es el único equipo de Primera División que no ha logrado materializar ningún triunfo en las últimas cinco jornadas y la racha negativa en Mestalla se prolonga desde el duelo que ganó contra el Athletic Club el pasado 20 de septiembre. Los de Pellegrini llegan con la resaca europea y es un factor más al que se aferra la afición valencianista, que no falla presentando una entrada de media de más de 44.000 espectadores, para devolver ese aliento extra que necesita el equipo.