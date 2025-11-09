«Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Una pancarta con un claro mensaje para Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia y Javier Solís, director general de la entidad: «Ni olvido ni ... perdón», se podía leer en la puerta cero de Mestalla. En los minutos previos al partido entre los de Carlos Corberán y el Betis (en directo, aquí) un grupo de aficionados han querido lanzar este mensaje a los mandatarios valencianistas a quienes cargan de responsabilidad por la deriva deportiva del equipo.

Hasta el partido contra el Betis, los valencianistas acumulan seis partidos seguidos sin ganar. Más allá de los malos resultados, que evidentemente les han llevado a la parte baja de la tabla clasificatoria, preocupa la imagen del equipo. El Valencia no sólo no gana, sino que la imagen también deja mucho que desear. Sin identidad y sin saber a qué juega todavía, los aficionados blanquinegros tampoco entienden cómo en demasiadas ocasiones, da la sensación de que los futbolistas incluso andan o deambulan por el terreno de juego sin saber muy bien qué hacer.

Pese a todo, Mestalla en la noche del domingo 9 vuelve a presentar una gran imagen. Los números respaldan a una afición a la que muchas veces se le critica casi por inercia. Sin embargo, en los primeros cinco partidos de LaLiga disputados en el coliseo de la Avenida de Suecia, la asistencia ha sido un 3,28% mayor que durante el mismo periodo del año pasado.

Lejos de Mestalla, la afición del Valencia también ha respondido, de hecho es raro que no se agoten las entradas que los equipos rivales ofrecen al club. Y en demasiadas ocasiones, tras los encuentros, el equipo ha tenido que pedir perdón a los desplazados por la imagen y el resultado. En comparecencias posteriores, Corberán también ha mostrado tristeza por no poder dar a los sufridos seguidores una alegría.