Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet pone fecha al regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana
Miguel Ángel Corona, arriba junto a Gourla y, abajo, Javier Solís. IVÁN ARLANDIS

«Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Un grupo de aficionados despliega una pancarta con un mensaje para Miguel Ángel Corona y Javier Solís

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

Una pancarta con un claro mensaje para Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia y Javier Solís, director general de la entidad: «Ni olvido ni ... perdón», se podía leer en la puerta cero de Mestalla. En los minutos previos al partido entre los de Carlos Corberán y el Betis (en directo, aquí) un grupo de aficionados han querido lanzar este mensaje a los mandatarios valencianistas a quienes cargan de responsabilidad por la deriva deportiva del equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  2. 2 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  7. 7 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  8. 8

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

«Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla