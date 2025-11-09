En directo, Valencia CF - Real Betis Balompié

Secciones
Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:39
17:47
Manuel Pellegrini apuesta por su once de gala, aunque entra el argentino Valentín Gómez, normalmente central, en el lateral izquierdo, por la bajas de Junior Firpo y Ricardo Rodríguez.
¡Nuestro once inicial para el #ValenciaRealBetis!
17:45
Carlos Corberán apuesta por mantener la defensa de cuatro con Thierry Rendall. Se cae Luis Rioja de la alineación y entra André Almeida en la mediapunta.
17:43
Ya conocemos los onces iniciales de ambos equipos, vamos a analizarlos rápidamente.
17:42
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia-Betis, que dará comienzo a las 18:30 horas en Mestalla. Soy Marc Escribano y te contaré todo lo que suceda en el partido.
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Diego López
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Arnaut Danjuma
centrocampista
Domingos André Ribeiro Almeida
Delantero
Lucas Beltrán
Delantero
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Héctor Bellerín
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Sofyan Amrabat
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
0%
VAL
0%
BET
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
