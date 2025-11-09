Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Buscar número de la Lotería de Navidad 2025

LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Victor García Verdura

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

18:30h.

Real Betis

Escudo Real Betis Balompié
[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

Arnaut Danjuma, con el Valencia. EFE
Directo

En directo, Valencia CF - Real Betis Balompié

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en Mestalla

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:39

17:47

Once del Real Betis

Manuel Pellegrini apuesta por su once de gala, aunque entra el argentino Valentín Gómez, normalmente central, en el lateral izquierdo, por la bajas de Junior Firpo y Ricardo Rodríguez.

Enlace copiado

17:45

Once del Valencia CF

Carlos Corberán apuesta por mantener la defensa de cuatro con Thierry Rendall. Se cae Luis Rioja de la alineación y entra André Almeida en la mediapunta.

Enlace copiado

17:43

Alineaciones confirmadas

Ya conocemos los onces iniciales de ambos equipos, vamos a analizarlos rápidamente.

Enlace copiado

17:42

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia-Betis, que dará comienzo a las 18:30 horas en Mestalla. Soy Marc Escribano y te contaré todo lo que suceda en el partido.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Diego López

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Arnaut Danjuma

centrocampista

Domingos André Ribeiro Almeida

Delantero

Lucas Beltrán

Delantero

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Héctor Bellerín

defensa

Marc Bartra

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Sofyan Amrabat

centrocampista

Pablo Fornals

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Estadísticas

0%

BET

VAL

0%

BET

BET

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Valencia CF - Real Betis Balompié

En directo, Valencia CF - Real Betis Balompié