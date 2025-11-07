Mestalla, con 44.664 espectadores de media pese a la mala dinámica El estadio del Valencia registra un 3,28% de afluencia mayor que la temporada pasada en los cinco primeros encuentros de Liga, con 223.323 aficionados en total

El Valencia, pese a que se encuentra en puestos de descenso debido a la mala dinámica de resultados que ha cogido el equipo entrenado por Carlos Corberán, ha seguido estando arropado en Mestalla por un total de 223.323 aficionados valencianistas en los cinco partidos que se han disputado hasta el momento en la presente edición de la temporada 2025-26 de Liga.

Y es que, la temporada pasada, a estas mismas alturas de la película, las cifras eran de 216.228 asistentes en total, con una media de 43.245 por encuentro. Por tanto, el club ha visto un aumento del 3,28% en la afluencia a su centenario estadio, en una de las últimas temporadas en las que el templo de la Avenida de Suecia se mantendrá en pie antes de la inevitable mudanza al Nou Mestalla, programada para 2027. Como curiosidad, este dato se ha conocido en el mismo día que se cumple una efeméride, ya que el 7 de noviembre de 1994 fue el día en el que Mestalla recuperó su nombre original tras haberse llamado Estadio Luis Casanova desde 1969.

Volviendo al presente, pese a la falta de fichajes de renombre, en la primera jornada de Liga ante la Real Sociedad se dieron cita en el estadio de la Avenida de Aragón un total de 45.357 personas; mientras que en la tercera jornada frente al Getafe, fueron 45.544. Ya en la sexta jornada ante el Athletic Club asistieron 46.130 aficionados; y en la decepcionante derrota de la séptima jornada contra el Real Oviedo, fueron 40.578 las gargantas presentes. Esa cifra volvió a subir con motivo del derbi de la Comunitat Valenciana que se vivió en la décima jornada ante el Villarreal, para el que acudieron 45.714 personas a Mestalla.

Por poner en contexto, la asistencia oficial a las cinco primeras jornadas en la temporada pasada, la 2024-25, fue la siguiente: Primera jornada ante el Barcelona, 46.985 espectadores; cuarta jornada contra el Villarreal, 44.154 aficionados; sexta jornada frente al Girona, 41.268 personas; séptima jornada ante Osasuna, 41.060 gargantas; y en la décima jornada contra Las Palmas, fueron 42.761 espectadores. Estas cifras sumaron un total de 216.228 aficionados con una media de 43.245 en el curso pasado, y por consiguiente, en esta presente temporada se han aumentado las cifras en un 3,28%.