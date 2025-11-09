Mamardashvili, nuevo héroe del Liverpool tras atajar un penalti a Haaland
El exguardameta del Valencia ha evitado seis goles desde los once metros desde la temporada 23-24, más que cualquier otro portero de las cinco grandes ligas
Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:24
El valencianismo asiste desde la distancia y con nostalgia al imparable crecimiento de Giorgi Mamardashvili. Aquel joven georgiano de 20 años que llegó al club de Mestalla cedido con opción de compra (que posteriormente y menos mal el club ejecutó) fue héroe en el club blanquinegro, posteriormente en su selección. Detuvo precisamente el cancerbero un penalti en la tanda contra Grecia clasificando a su país para la Eurocopa. Era marzo de 2024. Y en la tarde del domingo 9 de noviembre ha adivinado el lanzamiento de Erling Haaland.
El Liverpool juega en casa del City y la presión no ha podido con Mamardashvili quien ha recibido la correspondiente felicitación de sus compañeros. Casi de inmediato, las redes sociales se llenaban de comentarios positivos hacia el portero que ha evitado seis goles desde los once metros desde la temporada 23-24, más que cualquier otro portero de las cinco grandes ligas.
Mamardashvili saves Haaland penalty pic.twitter.com/N6H9girMBh— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 9, 2025
Curiosamente, los once metros eran el talón de Aquiles de Mamardashvili. Pero de aquello ya hace mucho. A su lado, y haciéndole crecer, el inolvidable Ochotorena. El exguardameta y exentrenador de porteros tristemente fallecido recientemente mucho tuvo que ver en la carrera del georgiano. Así lo reconocía el propio jugador tras la muerte de 'Ochoto'. «Se ha ido una persona que tuvo un gran impacto en mi carrera y en mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí y por ayudarme a crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Tu legado vivirá siempre en todos los que tuvimos la suerte de aprender de ti. Descansa en paz, Ochoto», le lloraba.