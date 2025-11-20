Dimitrievski se mantiene al margen de la polémica «No tengo nada que decir», ha comentado el portero macedonio al regresar a Valencia tras insinuar días atrás que Julen Agirrezabala jugaba por condiciones del contrato

Eric Martín Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:56 Comenta Compartir

Stole Dimitrievski ya está de vuelta en Valencia. Su vuelo procedente de Reino Unido después de disputar el segundo de los compromisos internacionales llegó durante la tarde de ayer al aeropuerto de Manises. Y ha causado gran expectación debido a sus controvertidas declaraciones de escasos días atrás sobre la competencia en su puesto en las filas valencianistas.

El guardameta del Valencia CF pisaba suelo valenciano con la capucha sobre su cabeza, tratando pasar más de incógnito y sin apenas prestar declaraciones. Las únicas palabras que Dimitrievski pronunció fue para mostrar su tristeza por la última derrota sufrida con Macedonia del Norte, por un abultado 7-1, y una simple frase: «no tengo nada que decir».

Por poner en contexto, Dimitrievski vino a insinuar que le había dificultado una posible salida y ahora, tras la llegada de Julen Agirrezabala, tenía más dificultad para poder jugar debido a condiciones del contrato de su compañero. «El club trajo a otro jugador que tiene por escrito en el contrato que tiene que jugar partidos de Liga. Eso fue un shock para mí. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones», comentó en un podcast de su país natal.

Mientras tanto, el balcánico opta ahora por mantener silencio. Tampoco tiene intención provisionalmente de emitir ningún comunicado al respecto. Será en próximos días cuando se mantenga una reunión interna a nivel de vestuario con los capitanes para que tenga la oportunidad de expresarse, intentar de aclarar su postura y evitar posibles diferencias o malentendidos, si es que los hubo.