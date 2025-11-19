El Nou Mestalla presencia la llegada de los anclajes
Las obras del estadio del Valencia avanzan paulatinamente y la incorporación de estas piezas supone el paso previo a la instalación de las vigas y de la futura cubierta
Valencia
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:17
Despacito y con buena letra, el Nou Mestalla sigue tomando forma. Desde que meses atrás se llegara al acuerdo para retomar las obras de la ... futura casa del club, la actividad no ha cesado en el nuevo recinto ubicado junto a las Cortes Valencianas. Quizás, a ojos de todo el mundo, no se aprecian avances significativos, pero se sigue avanzando en distintas fases, sobre todo en lo que respecta a las bases y cimientos de la estructura que luego darán origen a las novedades exteriores y más visuales.
Una de esas novedades se ha producido durante la jornada de este miércoles. Y esta viene con la llegada de los nuevos anclajes. Las piezas de grandes dimensiones ya se ubican en el interior de la construcción. El siguiente paso será que lleguen las grandes vigas, en donde se aclimatarán estos anclajes, pero aún se demorará unos días.
Y es que, tal y como pudo avanzar LAS PROVINCIAS, se preveía que la instalación de la cubierta del estadio valencianista tuviera lugar de cara a finales del mes de noviembre. Hasta la fecha, esos plazos se están respetando y la maquinaria pronto se pondrá a pleno funcionamiento, con tal de encajar e iniciar una parte importante de las actuales obras.
