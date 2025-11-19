Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
Las obras continúan en el Nou Mestalla. Irene Marsilla

El Nou Mestalla presencia la llegada de los anclajes

Las obras del estadio del Valencia avanzan paulatinamente y la incorporación de estas piezas supone el paso previo a la instalación de las vigas y de la futura cubierta

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

Despacito y con buena letra, el Nou Mestalla sigue tomando forma. Desde que meses atrás se llegara al acuerdo para retomar las obras de la ... futura casa del club, la actividad no ha cesado en el nuevo recinto ubicado junto a las Cortes Valencianas. Quizás, a ojos de todo el mundo, no se aprecian avances significativos, pero se sigue avanzando en distintas fases, sobre todo en lo que respecta a las bases y cimientos de la estructura que luego darán origen a las novedades exteriores y más visuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  2. 2

    La televisión se apaga para el Valencia
  3. 3 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  6. 6 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Nou Mestalla presencia la llegada de los anclajes

El Nou Mestalla presencia la llegada de los anclajes