Dimitrievski encaja 7 goles y tendrá que ir a la repesca de marzo para jugar el Mundial El portero del Valencia sufre una goleada ante Gales y su selección, Macedonia del Norte, pierde el billete directo a la Copa del Mundo

Marc Escribano Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:40

No ha sido un buen parón de selecciones para el Valencia, que únicamente contaba con un futbolista internacional convocado por su país: Stole Dimitrievski. El portero suplente recibió la llamada de su Macedonia del Norte y ha sido el único ausente en la Ciudad Deportiva de Paterna durante esta semana y media de ventana FIFA.

No obstante, ha sido protagonista. Primero por unas polémicas e incendiarias declaraciones que realizó en una entrevista en su país, en las que denunció la situación que vive en el Valencia, donde no juega porque, según él, Julen Agirrezabala tiene estipulado por contrato ser el portero titular. Para más inri, Macedonia del Norte se jugaba la clasificación directa al Mundial de 2026 en el último partido de la fase de grupos europea, ante Gales, aunque fuera de casa. Necesitaban una carambola complicada, ya que Bélgica debía pinchar ante Liechtenstein, y acabó ganando 7-0.

Los normacedonios tenían el colchón de saber que sí o sí iban a ir a la repesca europea vía la Nations League, pero pese a ello, se comieron otros siete goles. 7-1 venció Gales, con Dimitrievski bajo palos y saliendo en todas las fotos de los tantos. Este jueves 20 de noviembre, a las 13 horas, la UEFA hará el sorteo de la repesca para ir al Mundial de 2026. Macedonia del Norte está en el bombo 4 junto a Irlanda del Norte, Suecia y Rumanía, y se enfrentará a una selección del bombo 1 en las semifinales, es decir, Italia, Dinamarca, Turquía o Ucrania. De ganar ese partido, que se disputará en marzo, pasaría a una de las cuatro finales que da billete a la Copa del Mundo. Allí esperaría Polonia, Gales, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia o Kosovo.