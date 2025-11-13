Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dimitrievski golpea el balón en un entrenamiento. VCF

Dimitrievski explota y pone en tensión a Corberán

El macedonio dice que Agirrezabala tiene que jugar sí o sí

J. Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:29

Comenta

Es prácticamente imposible que los veinticinco jugadores de una plantilla profesional permanezcan durante toda una temporada unidos, que guarden la compostura y que además estén ... totalmente alineados con el entrenador, en este caso con Corberán. En algunos contratos redactados por el Valencia con los futbolistas, incluso, se especifica una compensación económica extra si sus declaraciones se ajustan a lo que se podría denominar el guión oficial. Pues bien, justo en el momento en el que varias voces de la plantilla se habían esforzado en deslizar que el grupo permanece en son de paz con su entrenador pese a los malos resultados, aparece Dimitrievski para alterar esa calma que se vive en el vestuario y echarle algo de acidez a su relación con Carlos Corberán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  2. 2

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  3. 3 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  4. 4

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  5. 5

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  6. 6

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  7. 7

    Fuente del Jarro, una ratonera en hora punta
  8. 8

    Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución
  9. 9

    El Ayuntamiento de Valencia acudirá a los tribunales para defender su Zona de Bajas Emisiones si persiste el bloqueo de la oposición
  10. 10

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dimitrievski explota y pone en tensión a Corberán

Dimitrievski explota y pone en tensión a Corberán