Dimitrievski explota y pone en tensión a Corberán

Es prácticamente imposible que los veinticinco jugadores de una plantilla profesional permanezcan durante toda una temporada unidos, que guarden la compostura y que además estén ... totalmente alineados con el entrenador, en este caso con Corberán. En algunos contratos redactados por el Valencia con los futbolistas, incluso, se especifica una compensación económica extra si sus declaraciones se ajustan a lo que se podría denominar el guión oficial. Pues bien, justo en el momento en el que varias voces de la plantilla se habían esforzado en deslizar que el grupo permanece en son de paz con su entrenador pese a los malos resultados, aparece Dimitrievski para alterar esa calma que se vive en el vestuario y echarle algo de acidez a su relación con Carlos Corberán.

El año pasado, el escándalo protagonizado por Rafa Mir provocó que el club cometiera el error al permitir que fuera Pepelu la primera voz que diera una versión oficial sobre el asunto, con el posterior malestar del propio Rafa Mir. Este año, han sido unas declaraciones de Dimitrievski hablando de su situación personal, las que han levantado el primer foco de tensión, que afecta no sólo a Agirrezabala por su competencia en la portería sino sobre todo a Carlos Corberán. El guardameta lleva descontento desde el mismo momento en que el club consiguió la continuidad un año más de Mamardashvili tras haberlo traspasado. El macedonio iba a ser titular y se pasó un año en el banquillo. Ahora, se repite la historia pero con Agirrezabala, cedido y con un acuerdo que penaliza al Valencia si no participa el vasco. «El club trajo a otro jugador que tiene por escrito en el contrato que tiene que jugar partidos de Liga. Eso fue un shock para mí. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones», cuenta Dimitrievski en una entrevista a un podcast normacedonio.

300.000 euros de extra tenía Dimitrievski por contrato si jugaba la temporada pasada 10 encuentros. Se quedó a las puertas (9). Corberán no lo alineó la última jornada de Liga y el Valencia se ahorró ese dinero. «Sí, esa es información correcta», llega a admitir el jugador al respecto.

Ante esta situación, Stole pidió salir este verano pero el Valencia decidió que no se iba a marchar gratis (llegó a coste cero): «El club no quería dejarme ir. Cada vez pedían más, un poco más, un poco más. Había clubes de las cuatro grandes ligas, también de Turquía y de Arabia. Sinceramente, yo estaba decidido y preparado para cambiar de ambiente, pero el club tenía su prioridad porque pedía cada vez más». Este jueves juega precisamente con Macedonia contra Letonia. En Valencia sólo le espera la Copa. «En el fútbol nunca se sabe. Mi deseo es jugar. Quiero jugar en el Valencia. No estamos pasando un buen momento en la temporada, se ve en los resultados. Si entreno bien y me dan la oportunidad, responderé».