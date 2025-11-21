David Navarro: «Será un derbi que se vivirá de una forma más intensa»

A lo largo del más de siglo de historia que avalan al Valencia CF y Levante UD, son numerosos los jugadores que en ... algún momento han compartido ambas camisetas. Durante las últimas dos décadas, uno de ellos fue David Navarro, que incluso posteriormente se convirtió en secretario técnico del club granota. De cara a la cita inmediata del duelo entre las dos escuadras esta noche (21:00 horas), ha dado sus impresiones en una entrevista en el espacio l'Informatiu de VCF Media Radio.

Poniendo la etiqueta de «especial» para estos duelos y con «ese plus» que supone un derbi, David Navarro plasmaba por esa igualdad competitiva, que se ha ido recortando poco a poco respecto a otros momentos. «Hay mucha rivalidad y conforme llegan ahora los equipos hay mucha igualdad, que antes no la había. Se vivirá de una forma más intensa incluso».

Él, que sabe cómo se vive estos partidos desde los dos bandos, recalca que son «muy bonitos de jugar» y destaca la efusividad de la afición en Mestalla. «El Valencia y el Levante están muy juntos en la clasificación. Ojalá se vivan muchos más derbis», añade el exjugador, ya retirado de la práctica profesional.

Desde una perspectiva más valencianista y dando valor a la imagen de la anterior jornada frente al Betis, en la que considera que fue el partido «más completo hasta ahora de la temporada», David Navarro sabe si el Valencia consigue esta noche un triunfo que se resiste supondría un punto de inflexión. «Necesita la victoria y ese plus de confianza de ganar un derbi te da un salto más para limpiar la cabeza y mirar más allá en los próximos partidos», sentenció.