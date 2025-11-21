Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

David Navarro, durante un partido conmemorativo del Valencia. VCF

David Navarro: «Será un derbi que se vivirá de una forma más intensa»

«Hay mucha rivalidad y conforme llegan ahora los equipos hay mucha igualdad, que antes no la había», valora el exfutbolista del Valencia y Levante

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

A lo largo del más de siglo de historia que avalan al Valencia CF y Levante UD, son numerosos los jugadores que en ... algún momento han compartido ambas camisetas. Durante las últimas dos décadas, uno de ellos fue David Navarro, que incluso posteriormente se convirtió en secretario técnico del club granota. De cara a la cita inmediata del duelo entre las dos escuadras esta noche (21:00 horas), ha dado sus impresiones en una entrevista en el espacio l'Informatiu de VCF Media Radio.

