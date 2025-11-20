Horario y dónde ver por televisión el Valencia CF - Levante UD de mañana viernes
Duelo de alto voltaje en Mestalla
Jaime Vázquez García
Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:33
El fútbol valenciano vuelve a vivir uno de sus partidos más intensos: Valencia CF y Levante UD se enfrentan este viernes 21 de noviembre en un derbi crucial para ambos equipos. Los dos llegan necesitados de puntos y el choque en Mestalla promete máxima tensión desde el primer minuto.
Horario del Valencia CF - Levante UD
El partido Valencia CF-Levante UD, dará lugar este viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio de Mestalla.
Dónde ver por TV el Valencia CF – Levante UD
En el canal DAZN LaLiga (dial M55 / O113), de la plataforma DAZN
LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus
Además, se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información del derbi en la web de LAS PROVINCIAS.
Noticias relacionadas
El Valencia llega con urgencia de sumar para mantenerse fuera de la zona baja, mientras que el Levante necesita reaccionar y escapar del descenso. Ambos conjuntos han mostrado problemas defensivos en las últimas jornadas, por lo que cada detalle puede marcar la diferencia en un duelo directo por la permanencia.