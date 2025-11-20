Horario y dónde ver por televisión el Valencia CF - Levante UD de mañana viernes Duelo de alto voltaje en Mestalla

El fútbol valenciano vuelve a vivir uno de sus partidos más intensos: Valencia CF y Levante UD se enfrentan este viernes 21 de noviembre en un derbi crucial para ambos equipos. Los dos llegan necesitados de puntos y el choque en Mestalla promete máxima tensión desde el primer minuto.

Horario del Valencia CF - Levante UD

El partido Valencia CF-Levante UD, dará lugar este viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio de Mestalla.

Dónde ver por TV el Valencia CF – Levante UD

En el canal DAZN LaLiga (dial M55 / O113), de la plataforma DAZN

LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus

Además, se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información del derbi en la web de LAS PROVINCIAS.

El Valencia llega con urgencia de sumar para mantenerse fuera de la zona baja, mientras que el Levante necesita reaccionar y escapar del descenso. Ambos conjuntos han mostrado problemas defensivos en las últimas jornadas, por lo que cada detalle puede marcar la diferencia en un duelo directo por la permanencia.