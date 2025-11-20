Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mathew Ryan defiende la portería del Levante. Adolfo Benetó

Mathew Ryan, duda de última hora para el derbi contra el Valencia

El portero australiano del Levante ha regresado con un proceso vírico de los compromisos internacionales y valorarán en la previa su disponibilidad para jugar en Mestalla

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Cuando parecía que se había dejado atrás la sombra de los condicionantes físicos, de nuevo hacen mella al Levante UD. Y estos llegan en una jornada especial, con motivo del derbi. Además de las bajas ya sabidas de Carlos Espí y Pablo Martínez, en las horas previas al derbi se deberá valorar la disponibilidad de Mathew Ryan, que en los últimos días está arrastrando un proceso vírico.

Pese a que desde el entorno levantinista se respira optimismo de cara a que no hayan contratiempos mayores y sin estar al cien por cien físicamente, Ryan todavía no está garantizado que pueda ser titular. «Mathew no ha jugado ninguno de los partidos con su selección y va a entrenar hoy. También traía algún proceso vírico, cogió algún costipado y hay que ver cómo se encuentra. Es una situación diferente. Es una pena que vayamos tan justos de tiempo», explicó Julián Calero en la rueda de prensa previa a enfrentarse al Valencia.

El cancerbero australiano, que se ha mostrado indispuesto durante los compromisos internacionales, sí ha iniciado el último entrenamiento en el Ciutat de Valencia con el resto del grupo con aparente normalidad y se prevé que pueda completarlo. No obstante, no será hasta mañana y tras unas horas de descanso cuando se determine su presencia en la alineación.

Hasta la fecha, Ryan ha sido el portero de plena confianza del técnico levantinista. Nada más llegar, tras apenas unos días de trabajo en Orriols, fue directo al once titular. Tirando de galones y experiencia, se ganó un hueco en el Levante. Por ello, no se quiere que este percance le frene en seco, para así poder competir en Mestalla ante el que fue su exequipo durante un año y medio.

De lo contrario, si la evolución no es favorable, volverá a ser el turno de Pablo Cuñat. El valenciano inició la campaña como titular en los dos partidos contra el Alavés y Barça. También dispuso de la oportunidad en Copa del Rey contra el Orihuela, en donde encajó otros tres goles, aunque con clasificación para la segunda ronda.

