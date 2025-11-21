Kempes: «Valencia-Levante, es una pena que dos muy buenos equipos estén pasando por una racha tan negativa»

R. D. Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:54 Comenta Compartir

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia CF, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «Partido más que difícil, El clásico, el derbi, como le quieras llamar, de la comunidad valenciana. Valencia-Levante, dos equipos que están funcionando de la peor manera. No vamos a escatimar palabras porque realmente están jugando muy mal, no están sacando puntos, están dentro de los cuatro que están por descender... así que es una pena. Es una pena que dos muy buenos equipos estén pasando por una racha tan negativa. Uno puede llegar a pensar, a ver, ¿cuál de los dos puede llegar a salvarse o, por lo menos, intentar salvarse si gana este partido? Es tan difícil de descifrarlo. Porque si vemos los juegos y vemos los partidos que han hecho, hay algunos que han sido meritorios y buenos, y otros han sido demeritorios, para decir alguna palabra que no vaya con el vocabulario normal, y desastrosos».

«El Valencia se tiene que empezar a ser fuerte en casa, si es que quiere llegar por lo menos a mitad del campeonato con esas posibilidades de salvarse, pero tal y como lo está haciendo... Menos mal que hay tres o cuatro equipos debajo de él, que lo están pasando muy mal también. Uno de ellos es el Levante. Pero no podemos hablar del Levante porque es un equipo que sube y baja, sube y baja. Y el Valencia no tiene que ser así. Yo creo que si agarra una buena racha se puede llegar a salvar, pero el Valencia tiene que competir por algo más, que no pelear por no descender. Tiene que estar peleando, no digamos copa de Europa, no digamos que se puede clasificar a alguna copa, pero por lo menos que esté intentando llegar lo más arriba posible».

«¿Estoy pidiendo mucho? Sí, es verdad. Estoy pidiendo demasiado porque vuelvo a repetir lo que digo casi toda la semana: es lo que hay y no hay más nada. Si la gente que está a la cabeza visible de esto, y no estoy hablando ni de técnico, ni de presidente, ni de jugadores, no pone los billetes para que mejore este equipo, cuando termine diciembre y se abra otra nueva puerta y otra posibilidad para traer jugadores que mejoren este Valencia, yo creo que la temporada que viene vamos a estar en segunda división. Y eso me molesta. Me molesta porque el Valencia no es para estar en esos sitios, Ojalá que con el partido contra el Levante se empiece a ver esa gran diferencia. Ojalá».