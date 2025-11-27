La poda en Colón se acelera para no agravar el colapso en Navidad

Los vecinos de la calle Colón ya ven la luz, no al final del túnel, pero sí a través de sus ventanas. Sus vistas han ... dejado de ser dignas de una escena de la película 'Un monstruo viene a verme' para volver a ser propias de la vía más comercial de la ciudad. Cabe recordar que hasta hace poco más de un mes, los residentes denunciaban a LAS PROVINCIAS tener «el Amazonas» a las puertas de casa en pleno centro de Valencia. No obstante, el Ayuntamiento ha puesto la directa para culminar la poda de los ficus que pueblan las aceras antes de Navidad, un periodo que trae consigo restricciones a la movilidad para evitar el colapso en de las principales arterias del corazón de la capital durante las vacaciones.

La Concejalía de Parques y Jardines arrancó los trabajos de desbroce el pasado 31 de octubre, nueve días después de que este periódico se hiciera eco de las quejas vecinales por la falta de mantenimiento de los ficus. Desde el departamento dirigido por Mónica Gil alegaron que los trabajos no podían empezar antes porque no se daban las condiciones idóneas para ello.

Según los técnicos, el otoño es la mejor época para acometer esa labor al no reportarse temperaturas extremas ni de frío ni de calor. Sin embargo, dada la acuciante necesidad de tener concluidas estos desbroces antes del periodo navideño se optó por reforzar la brigada, lo que explica que prácticamente se haya podido culminar la poda dos semanas antes de lo previsto -inicialmente se fechó el fin de estos trabajos a mediados de diciembre-.

Al mediodía de este miércoles sólo faltaban por podar las ramas de cuatro ejemplares situados al final de la calle Colón y su cruce con Ruzafa y Xàtiva. Pese a su gran tamaño y la frondosidad, todo parece indicar que los operarios acabarán su encomienda de eliminar el exceso de ramas de los 76 árboles que llenan los alcorques de la vía más pronto que tarde.

Aunque se haya trabajado a destajo para concluir los trabajos de manera holgada antes de que entrase en vigor el bando navideño, algunos conductores han denunciado la «ratonera» en la que se había convertido Colón en este mes de poda de los ficus. Por ejemplo a media mañana de este miércoles, el intervalo de tiempo en el que tienen lugar estas labores, el colapso era palpable.

Al tener que operar sobre árboles monumentales y precisar de una elevadora, los efectivos de Parques y Jardines se veían obligados a tener que ocupar dos de los tres carriles que componen la planta viaria de la calle embotellando todo el tráfico, unos 15.600 vehículos diarios en su último tramo, incluidos los taxis y los autobuses de la EMT, por un solo vial. Los intervalos semafóricos y el paso de automóviles por las calles adyacentes como Pascual y Genís sólo han hecho que agravar esta circunstancia que más pronto que tarde se verá solucionada al concluir los trabajos trabajos de poda.