Trabajos de poda de los árboles de la calle Colón este miércoles. TXEMA RODRÍGUEZ

La poda en Colón se acelera para no agravar el colapso en Navidad

Parques y Jardines ultima el desbrozo un mes después de iniciar los trabajos y adelanta su finalización, prevista para mediados de diciembre, gracias a un refuerzo de la brigada

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:08

Los vecinos de la calle Colón ya ven la luz, no al final del túnel, pero sí a través de sus ventanas. Sus vistas han ... dejado de ser dignas de una escena de la película 'Un monstruo viene a verme' para volver a ser propias de la vía más comercial de la ciudad. Cabe recordar que hasta hace poco más de un mes, los residentes denunciaban a LAS PROVINCIAS tener «el Amazonas» a las puertas de casa en pleno centro de Valencia. No obstante, el Ayuntamiento ha puesto la directa para culminar la poda de los ficus que pueblan las aceras antes de Navidad, un periodo que trae consigo restricciones a la movilidad para evitar el colapso en de las principales arterias del corazón de la capital durante las vacaciones.

