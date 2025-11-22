Llegan los primeros cortes de tráfico a Valencia para evitar aglomeraciones en Navidad Las medidas de gestión de la circulación comenzaron a aplicarse ayer y seguirán los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de diciembre (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 en horario de 17 a 22 horas

Ojo a los conductores. Estos días de pleno inicio de la campaña de Navidad en Valencia es mejor dejar el coche en casa y acceder al centro en transporte público. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia ya ha iniciado un plan de movilidad y en la tarde del viernes empezaron los primeros cortes de tráfico en calles céntricas como en la Paz o San Vicente.

El Ayuntamiento ha fijado cortes al tráfico rodado y desvíos de transporte público en el centro de la ciudad y en los accesos a las principales áreas comerciales.

Las medidas de gestión de la circulación durante la campaña de Navidad serán de aplicación desde ayer, a las 18 horas, y durante el fin de semana, y los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de diciembre (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos días incluidos), en horario de 17 a 22 horas.

En aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transitan a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la Policía Local podrá realizar las prohibiciones de estacionamiento y los cortes de tráfico que considere oportunos.

Controles de saturación del tráfico

Durante el período de vigencia de las medidas se contará con un dispositivo especial reforzado de Policía Local que establecerá controles de saturación en las siguientes vías de acceso al centro de la ciudad: calle de la Paz con Marqués de Dos Aguas, avenida del Oeste con Quevedo, San Vicente Mártir con Periodista Azzati, San Vicente Mártir con Sant Pau, Xàtiva con plaza San Agustín y Xàtiva con Marqués de Sotelo.

Estos cortes podrán ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Adicionalmente, se establecerán controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Turia con Conde de Salvatierra, Isabel la Católica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanias con la calle Ruzafa.

La Policía Local podrá proceder a realizar cortes o desvíos para el tráfico en general, permitiéndose sólo el paso, en caso de resultar posible, a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular.

Asimismo, podrán permitir el paso a aquellos vehículos que a su criterio puedan o deban acceder por razones de interés general o necesidad urgente inaplazable.

También se establecerá un dispositivo policial de gestión de la movilidad, de 17 a 22 horas, durante las mismas fechas, en los siguientes puntos: centro comercial El Saler, centro comercial Aqua y El Corte Inglés de la avenida de Francia, Nuevo Centro, centro comercial Arena y Feria de Navidad.

Desvíos de la EMT

Durante los días 21, 28 y 29 de noviembre y del 5 al 8, del 12 al 14, del 19 al 31 de diciembre así como del 1 al 6 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 y 81 verán modificado el recorrido. Se informará de los desvíos y paradas en la web y en la app de la EMT.