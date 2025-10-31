Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por los 50 años de la Monarquía
Poda de los ficus de la calle Colón de Valencia. Jesús Signes

Comienza la poda de los ficus de la calle Colón tras la queja de los vecinos

Parques y Jardines reforzará las brigadas para retirar el exceso de ramas de 76 árboles, unas tareas que durarán mes y medio

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:26

Comenta

Nueve días después de que los vecinos y algunos comerciantes de la calle Colón mostraran su preocupación en LAS PROVINCIAS por la auténtica selva que ... se había formado en esta céntrica vía de Valencia, por el incontrolado crecimiento de las ramas de los imponentes ficus, ahora sí ha comenzado la poda de todos los ejemplares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  4. 4

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  5. 5 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  6. 6 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»
  9. 9 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  10. 10

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Comienza la poda de los ficus de la calle Colón tras la queja de los vecinos

Comienza la poda de los ficus de la calle Colón tras la queja de los vecinos