Comienza la poda de los ficus de la calle Colón tras la queja de los vecinos

Nueve días después de que los vecinos y algunos comerciantes de la calle Colón mostraran su preocupación en LAS PROVINCIAS por la auténtica selva que ... se había formado en esta céntrica vía de Valencia, por el incontrolado crecimiento de las ramas de los imponentes ficus, ahora sí ha comenzado la poda de todos los ejemplares.

Los trabajos se han iniciado esta semana, en concreto el miércoles, y hoy mismo los operarios de la concejalía de Parques y Jardines seguían con las tareas para controlar el Amazonas que se había formado en plena calle Colón.

De hecho, la semana que viene van a reforzar la brigada para que mientras unos podan la parte de las copas de los ficus, otros puedan ir recogiendo las frondosas ramas que se retiran y se acumulan en la acera para evitar molestias a los peatones y al tráfico rodado.

Según explican desde la concejalía de Parques y Jardines que dirige Mónica Gil, las tareas de poda de estos ejemplares se realizarán en la calle Colón, desde la entrada de Porta de la Mar y hasta la plaza de Los Pinazo.

Tarea de poda con vehículos con cesta, en la calle Colón. Jesús Signes

La tan reclamada intervención para restar frondosidad a los ficus se efectuará en un total de 76 árboles y está previsto que dure un mes y medio, ya que dado el gran porte de los ficus y la necesidad de actuar con vehículos con cesta, se precisa un día entero para dejar listos dos ejemplares.

Igualmente desde Parques y Jardines explican que la poda de estos ejemplares se hace cada dos años y que precisamente se había programado para ahora porque es en otoño el momento óptimo, cuando no hacen temperaturas extremas de frío ni de calor. Y es que, según sostienen los expertos, la época buena para llevar a cabo estas actuaciones es entre finales de otoño y la primavera.

Estas tareas servirán para mantener a raya a estos ejemplares arbóreos que tanto estaban incomidando a los residentes, ya que algunos se quejaban de que las ramas 'allanaban' el interior de sus casas e incluso muchos de ellos mostraron su preocupación porque las copas son tan densas que no dejan que la luz del sol entre en las casas.

Está previsto que para mediados del mes de diciembre las tareas de posa estén terminadas en la céntrica calle Colón, justo cuando esta vía se convierte en una de las zonas más concurridas de la Navidad.