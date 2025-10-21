«Tengo el Amazonas en plena calle Colón» El Ayuntamiento podará los árboles dentro de dos semanas tras las quejas vecinales porque las ramas se cuelan en sus viviendas

Ramas de un árbol sobre la fachada de una terraza de la calle Colón en Valencia.

Pablo Alcaraz Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 19:34 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

Los árboles de la calle Colón protagonizan una escena más digna del taquillazo 'Un monstruo viene a verme' o 'El libro de la selva' que la de pintar de verde una de las vías con más trasiego peatonal de toda Valencia. Basta con que la clientela de los establecimientos comerciales levante la vista de los escaparates para darse cuenta de la particular 'pelea' que mantienen los imponentes ficus nitida con las fachadas de los edificios colindantes. Una pugna de colosos de madera y hormigón que acaba causando importantes problemas de convivencia con los vecinos de la zona. Los residentes denuncian cómo las ramas de estos ejemplares 'allanan' el interior de sus viviendas y terrazas ante la imperante necesidad de que se lleve a cabo una poda de manera urgente: «Tengo aquí el Amazonas. Sólo faltan los monos, que en su defecto son ratas», ironizan algunos afectados.

LAS PROVINCIAS alertó este pasado lunes cómo los especímenes plantados en los alcorques de la calle Colón podían comprometer en un futuro próximo los garajes y el alcantarillado situados en las profundidades de la vía si no se conseguía mantenerlos a raya. Esta publicación envalentonó a algunos vecinos a exponer sus quejas de manera pública: «Vivo en la calle Colón en un segundo piso y los árboles son tan grandes que las ramas me entran por las ventanas y terraza», exponía una residente que denunciaba a su vez la entrada de ratas en su balcón tras haber escalado por el tronco del árbol. «No entra luz en mi casa y tampoco hay visibilidad a la calle. Casi no veo la acera de abajo», aseveraban sobre otro de los problemas derivados del crecimiento excesivo de las copas.

Asimismo, estas mismas fuentes aseguran que la situación venía de lejos, dado que habían estado denunciando este asunto en instancias municipales desde hacía más de un año sin haber obtenido respuesta. «Pagamos altos impuestos y los vecinos estamos desatendidos. Deberían tener un mantenimiento por lo menos una vez al año o que plantaran otro tipo de árboles, estos son demasiado grandes», concluyeron algunos residentes damnificados que recuerdan como el Consistorio actuó de inmediato la última vez que demandaron una poda.

Lo cierto es que un paseo por la céntrica calle con los ojos puestos en las alturas resulta suficiente para darse cuenta de que este problema se encuentra a lo largo y ancho de toda la vía. Uno de los casos más llamativos lo representan las banderas del complejo administrativo de la Vicepresidencia de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda que permanecen atrapadas entre el frondoso follaje, casi invisibles para los transeúntes, sin poder ondear al viento.

Desde el Ayuntamiento señalan que está previsto que se inicien los trabajos de poda en la calle Colón dentro de dos semanas, puesto que no se pueden acometer antes estas labores por culpa de las altas temperaturas registradas para esta época del año. Los expertos sostienen que la parte idónea del ejercicio para llevar a cabo estas actuaciones se enmarca entre finales de otoño y primavera.

Amenaza también en el subsuelo

La peligrosidad latente bajo tierra de los ficus nitida ya fue advertida a esta diario por parte del profesor de Silvicultura de la Universitat Politècnica de València Santiago Reyna. Por su parte, este experto abordó el riesgo futuro que puede suponer el efecto de los anclajes de estos árboles para infraestructuras críticas de los edificios de la calle Colón: «Seguramente den problemas en un futuro no muy lejano. Sus raíces se meterán por los garajes. Darán guerra».

«Son árboles muy grandes, que se desarrollan con mucha copa. Si tienen poco sistema radical, porque hay cimentaciones, garajes o lo que sea, en cuanto el suelo está mojado y hace viento es fácil que se desarraiguen», advirtió Reyna sobre posibles desplomes mientras reivindicaba la importancia de construir muros anti raíces para proteger garajes o la red de alcantarillado.

Reporta un error