Valencia sanea el ficus derribado por la dana tras una madrugada con lluvias de casi 50 litros El árbol cayó este viernes a causa del temporal y obligó a cortar la calle Joaquín Sorolla

Pau Alemany Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 10:57 | Actualizado 11:15h.

El imponente ficus derribado por el temporal que azota a la Comunitat de Valencia ya vuelve a lucir con firmeza. Ubicado en el centro de Valencia capital, el árbol centenario no fue capaz de resistir la lluvia y el viento de la dana Alice y cedió hasta volcar sobre un camión que estaba allí estacionado. Un derribo que no dejó ningún herido, pero que obligó a cortar la calle Joaquín Sorolla.

No fue el único árbol que sufrió estragos durante la jornada de ayer; también otro, situado enfrente de la Facultat de Medicina, se desplomó ante las inclemencias del tiempo. Afortunadamente, este tampoco dejó a nadie maltrecho y se desplomó en el parque que hay en medio de la avenida Blasco Ibáñez.

La precaución, sin embargo, todavía es alta, ya que buena parte del litoral de la región se encuentra en alerta naranja, según refleja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, durante toda la noche y el inicio de la mañana, las lluvias se han dejado notar a lo largo y ancho del 'cap i casal', con un máximo registrado 48 litros por metro cuadrado en la zona de Mestalla, tal y como indican los pluviómetros repartidos por la ciudad a las 8 de la mañana.

Las otras dos zonas donde más ha llovido son Benimàmet y el parque de Cabecera, con cerca de 45 litros por metro cuadrado, mientras que, por el lado contrario, el Perellonet, la ronda Sur y Vara de Quart han registrado las cifras más bajas de lluvia, con 19, 27 y 29 litros por metro cuadrado, respectivamente.

En cuanto al resto de ubicaciones con pluviómetros repartidos, en Massarrojos han caído 36 litros por metro cuadrado; en Cano Molinera, 35; en las grandes vías y en la Alameda, 33; en el Saler, 32; en La Torre, 32; y en la calle Ibiza, 31.