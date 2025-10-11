Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia

La lluvia y el posible riesgo que puede generar la caída de algún árbol lleva a los agentes a patrullar el jardín que recorre la ciudad de Valencia recomendando no transitar la zona

Burguera

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:05

Vehículos de la Policía Local de Valencia patrullan el viejo caude del Turia instando a los vecinos de la ciudad a abandonar la zona. La lluvia y el riesgo que puede generar la caída de algún arbol propician la medida preventiva.

El Ayuntamiento recuerda que ante la alerta naranja por lluvias establecida por la Generalitat para este sábado, se mantienen las medidas de cierre de parques, jardines y cementerios, se suspende cualqueir actividad deportiva organizada al aire libre por los servicios municipales y se recomienda evitar desplazamientos.

La propia alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a través de las redes sociales, recuerda que el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) «sigue activo desde el pasado 8 de octubre, haciendo seguimiento del impacto de las lluvias en nuestra ciudad. Hemos reforzado la vigilancia en el Jardín del Turia, cerrado como todos los parques, y recomendamos evitar la práctica deportiva al aire libre«.

Los vehículos policiales circulan por el viejo cauce retransmitiendo el siguiente mensaje: «Les habla la Policía Local de Valencia. Debido a las condiciones meteorológicas adversas y al riesgo por caída de árboles. Se recomienda, por seguridad, abandonar el cauce del río y mantenerse alejado y evitando transitar por el interior del cauce».

