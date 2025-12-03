Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
Los acusados por tráfico de drogas en Picassent y Silla aceptan penas no superiores a los cuatro años de cárcel.

Los acusados por tráfico de drogas en Picassent y Silla aceptan penas no superiores a los cuatro años de cárcel. I. Cabanes

El origen de la trama 'narcopolicial' de Silla: Viajes a Punta Cana y Nueva York y 283.000 euros incautados

Entre los condenados a penas de hasta cuatro años de cárcel está la traficante que acusó al intendente jefe de ofrecerle inmunidad a cambio de «soplos»

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:57

Comenta

La red de traficantes que operaba en las localidades de Picassent y Silla, y germen de la posterior investigación de la Guardia Civil que destapó ... una supuesta trama policial -no constitutiva de delito según lo consideró la jueza de Instrucción 1 de Carlet que decretó el sobreseimiento libre de la causa- ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Valencia a penas mínimas tras llegar a un acuerdo de conformidad los ocho acusados y haber reconocido los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. A cuatro de ellos se les aplica la atenuante de drogadicción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  2. 2

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4

    Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años»
  5. 5

    El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi
  6. 6

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  7. 7

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana
  8. 8 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  9. 9 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  10. 10

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El origen de la trama 'narcopolicial' de Silla: Viajes a Punta Cana y Nueva York y 283.000 euros incautados