El juez retira el permiso de conducir al camionero que mató a un anciano en Algemesí El detenido tras dar positivo en cocaína no presentaba sintomatología y no se ha acreditado la influencia de las sustancias estupefacientes en la conducción

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:41

En libertad con cargos por un delito de homicidio por imprudencia y con una medida cautelar de retirada del carné y prohibición de conducir vehículos a motor. Esas son las medidas acordadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Alzira con el camionero detenido el pasado lunes tras atropellar mortalmente a un anciano de 89 años en Algemesí.

Tras analizar el atestado policial y las circunstancias en las que se produjo el atropello, el juez inicialmente no aprecia ninguno de los dos delitos contra la seguridad vial que estaban en discusión, ni la influencia del consumo de sustancias estupefacientes en la conducción (el camionero dio positivo en drogas) ni el delito de abandono del lugar del accidente al no haber constancia alguna de que se percatara de que había atropellado a una persona. De ahí que no detuviera el vehículo y continuara su marcha hasta la localidad de Alaquàs, donde fue finalmente arrestado por la Policía Local.

El conductor del camión, un hombre de 51 años, fue sometido al test de drogas al volante y dio positivo en cocaína. No obstante, los agentes no apreciaron en él sintomatología propia del consumo de drogas al volante y como dicha sustancia permanece hasta cuatro días en el organismo, no se ha podido establecer que le afectara en la conducción.

Un peatón con movilidad reducida

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número seis de Alzira, en funciones de guardia, en la mañana de este miércoles. Tras tomarle declaración, y de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, el juez ha acordado la libertad provisional del investigado con una medida cautelar de retirada del carné y prohibición de conducir vehículos a motor, según las fuentes consultadas por este periódico.

La causa está abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio por imprudencia, han indicado estas mismas fuentes. Ahora se tendrá que ver si hubo una responsabilidad compartida entre el camionero, que estaba maniobrando y no vio al peatón, y el anciano que cruzó por un lugar indebido. El fallecido en Algemesí, de 89 años, tenía movilidad reducida y solía moverse con andador aunque cuando se produjo el siniestro, en la mañana del pasado lunes, no lo portaba.