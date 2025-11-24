Un anciano muere atropellado por un camión en Algemesí El conductor ha proseguido la marcha sin darse cuenta de lo ocurrido tras realizar una maniobra

Un hombre de avanzada edad ha fallecido al mediodía de este lunes al ser atropellado por un camión en Algemesí.

LAS PROVINCIAS ha podido confirmar el atropello mortal, ocurrido en la Ronda del Calvari, tras el cual se ha generado una gran cantidad de ruido en el municipio a causa de las sirenas policiales según han comentado los vecinos.

Al parecer, el conductor del camión habría realizado una maniobra y no se habría dado cuenta de la presencia de la persona mayor cerca del vehículo, por lo que lo ha arrollado mortalmente. Al parecer, el conductor del camión fue localizado en Alaquàs.

