Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un camión atropella y mata a una mujer en Valencia

Un camión atropella y mata a una mujer en Valencia

El suceso se ha producido en la calle Valle de la Ballestera a primera hora de este viernes

Redacción

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Un camión ha atropellado mortalmente a una mujer en la calle Valle de la Ballestera, a la altura del número 69. El suceso se ha producido a primera hora de este viernes. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un grupo de Atestados. La víctima, de unos 35 años, es de origen latino.

Por el momento, se desconocen más detalles del suceso.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  5. 5

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  6. 6 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  7. 7 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  10. 10 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un camión atropella y mata a una mujer en Valencia

Un camión atropella y mata a una mujer en Valencia