Un camión atropella y mata a una mujer en Valencia El suceso se ha producido en la calle Valle de la Ballestera a primera hora de este viernes

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:40

Un camión ha atropellado mortalmente a una mujer en la calle Valle de la Ballestera, a la altura del número 69. El suceso se ha producido a primera hora de este viernes. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un grupo de Atestados. La víctima, de unos 35 años, es de origen latino.

Por el momento, se desconocen más detalles del suceso.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

