Lugar donde se produjo el atropello mortal.

Lugar donde se produjo el atropello mortal. Iván Arlandis

El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir

El informe médico no puede confirmar la influencia del consumo de sustancias estupefacientes en la conducción

Ignacio Cabanes

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:46

Pese a dar positivo en cocaína y cannabis, no se ha podido asegurar científicamente la influencia del consumo de sustancias estupefacientes en la conducción. Por ello, el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha acordado la libertad del conductor del camión que atropelló mortalmente a una joven de 20 años a primera hora de la mañana del viernes en el cruce de las calles Valle de la Ballestera y Hernández Lázaro de Valencia.

Eso sí, el juez ha acordado como medidas cautelares la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo para el investigado por un delito de homicidio por imprudencia grave y la obligación de apud acta de acudir a firmar periódicamente al juzgado, según ha podido confirmar este periódico.

El arrestado por la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Valencia, de 58 años, ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este sábado. Antes de adoptar la decisión judicial, y de valorar la Fiscalía si solicitaba o no la prisión provisional del presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia, el juez ha solicitado un informe médico que corrobore la posible influencia de las drogas en la conducción.

El juez responsable del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, en funciones de guardia, ha decretado este sábado, de conformidad con la solicitud del Ministerio Fiscal, la libertad provisional del camionero detenido en relación al atropello mortal de una joven, registrado en Valencia.

El magistrado le ha impuesto como medida cautelar la retirada del permiso de conducir. El juez ha adoptado esta decisión tras haber prorrogado 24 horas la detención el viernes, al hallarse a la espera de un informe médico y la ratificación en sede judicial por la facultativa.

Tanto de ese informe como de otro análisis forense se desprende que el detenido, aunque dio positivo a sustancias estupefacientes (cocaína y cannabis), no estaba conduciendo bajo el efecto de las mismas, sino que el consumo de éstas se remontaba a hace una semana, aproximadamente, y habían quedado algunos restos en su organismo.

Dichos análisis médicos son coincidentes con las observaciones recogidas en el atestado policial, según el cual los agentes no apreciaron síntomas de afectación por drogas en el conductor.

La causa está abierta inicialmente por un posible delito de homicidio por imprudencia que seguirá bajo investigación en otro juzgado, el de Instrucción 11 de Valencia, que estaba de guardia cuando ocurrió el atropello.

