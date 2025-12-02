Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EFE

Adiós a los cajeros automáticos: la UE confirma un nuevo método para sacar dinero en efectivo

El objetivo de esta nueva medida es modernizar los cajeros, sustituyéndolos por unos nuevos puntos de servicio de efectivo más accesibles

Mar Georga

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:03

La Comisión Europea ha anunciado una nueva norma de obligado cumplimiento para todas las entidades financieras. Esta medida forma parte de la European Accessibility Act (Directiva (UE) 2019/882) y tiene como objetivo facilitar la retirada de dinero, así como la realización de cualquier operación bancaria, a las personas más mayores o con discapacidad.

Cambios a la hora de sacar dinero en efectivo de los cajeros automáticos

Esta nueva norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado, señala que los bancos tendrán que adaptar los cajeros automáticos para las personas con discapacidad, estableciéndose un periodo de transición para efectuar estos cambios, desde el 25 de junio de 2025 hasta el próximo 29 de junio de 2030.

Estos son los requisitos que tendrán que cumplir los cajeros automáticos de los bancos:

- Pantallas con tipografías más grandes y legibles para las personas con baja visión.

- Integrarán una tecnología de síntesis de voz.

- Permitirán la utilización de auriculares.

- Darán la posibilidad de aumentar el tiempo de respuesta.

- Cuando el tiempo de respuesta sea limitado, avisarán al usuario a través de más de un canal sensorial.

- Tendrán un contraste adecuado y, cuando dispongan de teclas y controles, estos serán perceptibles al tacto.

- Teclados con marcadores en braille y botones diferenciados para personas con discapacidad visual.

Del mismo modo, todos estos nuevos puntos de servicio de efectivo deberán integrar rampas y elementos que permitan su acceso y uso a personas con movilidad reducida.

Tal y como recoge el anexo I de dicha norma, estos «deberán diseñarse y fabricarse de tal manera que se optimice su uso previsible por parte de las personas con discapacidad y vayan acompañados en el producto o sobre él de información accesible sobre su funcionamiento y características de accesibilidad».

