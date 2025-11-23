Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Campaña de la declaración de la Renta 2024. Sadé Visual

Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, manda un aviso sobre la declaración de la Renta: «Ya no hace falta que un inspector te revise»

La Agencia Tributaria se ha actualizado a la hora de certificar los datos fiscales aportados en la documentación

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:54

La declaración de la Renta es un trámite al que se deben enfrentar cada año todos y cada uno de los españoles. Unos tendrán que pagar, mientras otros disfrutarán de la devolución pero lo que muchos contribuyentes olvidan es que una vez se ha cumplido el trámite, la Agencia Tributaria dispone de cuatro años para poder revisar los datos aportados en la declaración.

Habitualmente, este período comienza el último día del plazo voluntario de la presentación de la declaración. Por tanto, para la renta de 2024, presentada este mismo año, el plazo de revisión de Hacienda se cierra en junio de 2029.

Emilio Baena, trabajador durante una década en la Agencia Tributaria, conoce completamente cuáles son los procedimientos que utiliza el fisco para reclamar a los contribuyentes por una declaración. «Te comparto las señales que, si las haces, al 100% te van a investigar», afirma.

Según lo que el propio Baena ha presenciado durante su estancia en el organismo, «Hacienda funcionaba con revisiones manuales y expedientes en papel». Pero hoy, «la realidad es otra».

La Agencia Tributaria aplica las herramientas del BIg Data y la inteligencia artificial para analizar millones de datos a diario. Por tanto, «cada contibuyente, persona o empresa tiene un 'perfil de riesgo', una puntuación dinámica que se actualiza en tiempo real según los parámetros definidos».

Baena los simplifica en seis, el primero de ellos son los gastos que no encajan con tus ingresos«. A continuación, el movimiento de dinero entre cuentas sin justificar y el tercero se trata de »operaciones internacionales o uso de criptomonedas«.

A estos tres se le unen el exceso de efectivo o facturas con patrones anómalos; la aparición en registros internacionales de sociedades; e incongruencias con la información que reportan bancos y plataformas.

«Ya no hace falta que un inspector te revise. Lo hace un algoritmo 24/7», resume la situación. Y la IA no se cansa, no se distrae y no olvida«. Por tanto, y a su entender, «la estrategia fiscal no es opcional: es tu defensa. Planificar no es evadir. No basta con ser legal, también hay que parecerlo».

