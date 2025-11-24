Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dinero en efectivo. LP

El límite de dinero en transferencias entre familiares para evitar un multazo de Hacienda

La Agencia Tributaria vigila estos movimientos para evitar el fraude fiscal

J.Zarco

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:14

En un mundo cada vez más digitalizado, los bizum y transferencias bancarias están a la orden del día. Sin embargo, si quieres no tener ningún problema con Hacienda debes tener cuidado con las cantidades de dinero que mueves, ya que si superan los 10.000 euros estás obligado a declarar, aunque sea entre familiares.

El objetivo principal es perseguir la evasión fiscal y para ello existen las políticas de prevención de fraude y blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril). En este sentido, las entidades financieras juegan un papel importante ya que deben vigilar y analizar las transacciones, ofreciendo al Banco de España y la Agencia Tributaria la información que necesiten.

El límite que marca Hacienda para declarar las transferencias son 10.000 euros, sin embargo a partir de 6.000 también pueden ser analizadas por parte de la Agencia Tributaria. En caso de no tributar, las multas pueden ser de hasta el 50% de la donación no declarada.

En el caso de entrega de dinero en efectivo en territorio nacional, es obligado notificar cuando la cantidad supera los 100.000 euros. Además, todas las personas que salgan o entren al país con más de 10.000 euros deberán declararlo ante las autoridades aduaneras.

Cuando unos padres quieren ayudar a su hijo entregándole un dinero que no les va a devolver se considera donación, y está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuyo importe varía según la comunidad autónoma.

Por otro lado, en el caso de un préstamo, no tributa como donación al entenderse que el dinero se va a devolver. En cualquier caso, debe quedar documentado por escrito para que la Agencia Tributaria lo reconozca como tal.

