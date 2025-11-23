Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones

La Audiencia de Valencia ha condenado a dos operarios por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones. Dos hombres se hicieron ... pasar por representantes de una empresa catalana dedicada a esta actividad. Esa suplantación se produjo justo en un momento que los responsables de las dependencias se estaban planteando mejorar los accesos.

Durante la reunión, según la sentencia, mostraron documentos de identidad británicos que, en realidad, habían sido falsificados. Los dos trabajadores elaboraron un presupuesto de 105.000 euros para unos aproximadamente 9.000 metros cuadrados.

Los hechos se remontan a mayo de 2019. Tras completar el primer día de trabajo se les pagó algo más de 53.000 euros porque, según explicaron, debían comprar material. Y no solo eso. Propusieron ampliar el asfaltado a otra parte que había quedado fuera de lo inicialmente pactado. A continuación, emitieron otra factura por 50.000 euros, que fue abonada al momento. Pero los supuestos profesionales ya no aparecieron nunca más por las instalaciones.

Además, se da la circunstancia de que la parte asfaltada no reunía las mínimas condiciones de calidad. Faltaban, por ejemplo, algunos procesos en la superficie, el riego de imprimación, de adherencia y de curado. En total, entre lo que se dejó de hacer y lo que se efectuó de manera incorrecta, el perjuicio para la institución académica ascendía a 113.000 euros, según la sentencia.

La investigación policial permitió conocer que el dinero transferido por el CEU se distribuyó en diferentes transferencias, algunas hacia el extranjero, y otras retiradas en efectivo en sucursales de Alicante y Castellón.

Los acusados aceptaron hace unas semanas la condena. Así, por el delito de estafa se les impuso un año de cárcel, mientras que por la falsedad la pena se quedó en seis meses. No obstante, el cumplimiento efectivo del castigo ha quedado en suspenso con la condición de que no vuelvan a delinquir. El Seminario, por otra parte, recibirá 35.000 euros de indemnización de los dos condenados.