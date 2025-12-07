El tenebroso thriller medieval basado en una novela de Umberto Eco que se emite hoy domingo en televisión
Programación de tv ·Los canales en abierto emiten películas para todos los gustos
Valencia
Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:27
No siempre las adaptaciones de novelas salen bien, pero hay casos de éxito. 'El nombre de la rosa' es uno de los libros más vendidos de Umberto Eco y fue llevado a la gran pantalla Jean-Jacques Annaud con un resultado brillante. Sean Connery encabezó el reparto de este tenebroso thriller medieval que pronto recibió los aplausos de la crítica y el público.
Entre las propuestas también destaca la comedia española 'El pregón', protagonizada por Andreu Buenafuente y Berto Romero. Además, vuelve el agente James Bond con 'Casino' y 'Royale 007: Quantum of Solace'. Todas ellas se emiten en canales en abierto.
Estas son las películas que se emiten hoy:
Cuatro 15.30 horas
Harry Potter y el Misterio del Príncipe
Año: 2009
Dirección: David Yates
Reparto: Daniel Radcliffe, Michael Gambon, Jim Broadbent, Rupert Grint, Emma Watson
Sinopsis: Sexta entrega de la saga creada por J. K. Rowling. Harry inicia su sexto curso en medio de terribles acontecimientos que asolan Inglaterra. El joven debe ayudar a Dumbledore a reclutar al profesor Slughorn, quien oculta una oscura información imprescindible para luchar contra Voldemort.
La 1 15.50 horas
Casino Royale
Año: 2006
Dirección: Martin Campbell
Reparto: Daniel Craig , Eva Green , Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright
Sinopsis: El agente James Bond acaba de ascender a la categoría de 007. Aun así, lo arriesga todo en una partida de póquer contra el misterioso banquero Le Chiffre, un hecho con el que aprende a no confiar en nadie.
Paramount Network 19.30 horas
El nombre de la rosa
Año: 1986
Dirección: Jean-Jacques Annaud
Reparto: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, Elya Baskin, Michael Lonsdale
Sinopsis: El abad de un monasterio dominico pide a Guillermo de Baskerville, un monje franciscano, que investigue la misteriosa muerte de uno de los hermanos. Éste llega a la abadía junto a un joven ayudante, y las muertes siguen sucediéndose. Los monjes creen que todo se debe a que se aproxima el apocalipsis, pero Guillermo intentará averiguar quién es el verdadero asesino.
Neox 20.30 horas
El pregón
Año: 2016
Dirección: Dani De la Orden
Reparto: Andreu Buenafuente, Berto Romero , Jorge Sanz , Belén Cuesta, Goyo Jiménez
Sinopsis: Los hermanos Osorio vivieron sus días de gloria en la década de los 90 con el grupo de música electrónica Supergalactic. Tras su separación, juraron que no volverían a verse las caras nunca más. Pero una cuantiosa suma de dinero por dar el pregón en su pueblo natal podría marcar una excepción.
La 1 22.00 horas
007: Quantum of Solace
Año: 2008
Dirección: Marc Forster
Reparto: Daniel Craig , Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini
Sinopsis: Traicionado por la mujer a la que amaba, James Bond se enfrenta a la necesidad de convertir su nueva misión en algo personal. Un caso de identificación errónea lleva a 007 a conocer a la bella pero combativa Camille.
Otras películas para ver hoy gratis
- 'El caso de Cristo', a las 10.15 horas, en Trece.
- 'El falsificador', a las 13.30 horas, en Paramount Network
- 'Don erre que erre', a las 14.40 horas, en Trece
- 'Torrente 2: Misión en Marbella', a las 15.25 horas, en Neox
- 'Serenity', a las 15.25 horas, en Paramount Network
- 'La habitación de las maravillas', a las 16.00 horas, en Antena 3
- 'Soltera y madre en la vida', a las 16.30 horas, en Trece
- 'Torrente 4: Lethal Crisis', a las 17.05 horas, en Neox
- 'Latidos en la oscuridad', a las 17.30 horas, Paramount Network
- 'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?', a las 17.55 horas, en Antena 3
- 'Nevada Smith', a las 18.00 horas, en Trece
- 'GoldenEye', a las 18.10 horas, en La 1
- 'Operación Ártico', a las 18.15 horas, en Cuatro
- 'Torrente 5. Operación Eurovegas', a las 18.50 horas, en Neox
- 'Navidad en Graceland', a las 19.30 horas, en Antena 3
- 'Bullitt', a las 20.25 horas, en Trece
- 'La reina de las nieves', a las 21.00 horas, en La 2
- 'Causa justa', a las 22.05 horas, en Paramount Network
- 'Harry el fuerte', a las 22.30 horas, en Trece