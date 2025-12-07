Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'El nombre de la rosa'. RC

El tenebroso thriller medieval basado en una novela de Umberto Eco que se emite hoy domingo en televisión

Programación de tv ·

Los canales en abierto emiten películas para todos los gustos

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:27

Comenta

No siempre las adaptaciones de novelas salen bien, pero hay casos de éxito. 'El nombre de la rosa' es uno de los libros más vendidos de Umberto Eco y fue llevado a la gran pantalla Jean-Jacques Annaud con un resultado brillante. Sean Connery encabezó el reparto de este tenebroso thriller medieval que pronto recibió los aplausos de la crítica y el público.

Entre las propuestas también destaca la comedia española 'El pregón', protagonizada por Andreu Buenafuente y Berto Romero. Además, vuelve el agente James Bond con 'Casino' y 'Royale 007: Quantum of Solace'. Todas ellas se emiten en canales en abierto.

Estas son las películas que se emiten hoy:

  1. Cuatro 15.30 horas

    Harry Potter y el Misterio del Príncipe

Año: 2009

Dirección: David Yates

Reparto: Daniel Radcliffe, Michael Gambon, Jim Broadbent, Rupert Grint, Emma Watson

Sinopsis: Sexta entrega de la saga creada por J. K. Rowling. Harry inicia su sexto curso en medio de terribles acontecimientos que asolan Inglaterra. El joven debe ayudar a Dumbledore a reclutar al profesor Slughorn, quien oculta una oscura información imprescindible para luchar contra Voldemort.

  1. La 1 15.50 horas

    Casino Royale

Año: 2006

Dirección: Martin Campbell

Reparto: Daniel Craig , Eva Green , Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright

Sinopsis: El agente James Bond acaba de ascender a la categoría de 007. Aun así, lo arriesga todo en una partida de póquer contra el misterioso banquero Le Chiffre, un hecho con el que aprende a no confiar en nadie.

  1. Paramount Network 19.30 horas

    El nombre de la rosa

Año: 1986

Dirección: Jean-Jacques Annaud

Reparto: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, Elya Baskin, Michael Lonsdale

Sinopsis: El abad de un monasterio dominico pide a Guillermo de Baskerville, un monje franciscano, que investigue la misteriosa muerte de uno de los hermanos. Éste llega a la abadía junto a un joven ayudante, y las muertes siguen sucediéndose. Los monjes creen que todo se debe a que se aproxima el apocalipsis, pero Guillermo intentará averiguar quién es el verdadero asesino.

  1. Neox 20.30 horas

    El pregón

Año: 2016

Dirección: Dani De la Orden

Reparto: Andreu Buenafuente, Berto Romero , Jorge Sanz , Belén Cuesta, Goyo Jiménez

Sinopsis: Los hermanos Osorio vivieron sus días de gloria en la década de los 90 con el grupo de música electrónica Supergalactic. Tras su separación, juraron que no volverían a verse las caras nunca más. Pero una cuantiosa suma de dinero por dar el pregón en su pueblo natal podría marcar una excepción.

  1. La 1 22.00 horas

    007: Quantum of Solace

Año: 2008

Dirección: Marc Forster

Reparto: Daniel Craig , Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini

Sinopsis: Traicionado por la mujer a la que amaba, James Bond se enfrenta a la necesidad de convertir su nueva misión en algo personal. Un caso de identificación errónea lleva a 007 a conocer a la bella pero combativa Camille.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'El caso de Cristo', a las 10.15 horas, en Trece.

- 'El falsificador', a las 13.30 horas, en Paramount Network

- 'Don erre que erre', a las 14.40 horas, en Trece

- 'Torrente 2: Misión en Marbella', a las 15.25 horas, en Neox

- 'Serenity', a las 15.25 horas, en Paramount Network

- 'La habitación de las maravillas', a las 16.00 horas, en Antena 3

- 'Soltera y madre en la vida', a las 16.30 horas, en Trece

- 'Torrente 4: Lethal Crisis', a las 17.05 horas, en Neox

- 'Latidos en la oscuridad', a las 17.30 horas, Paramount Network

- 'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?', a las 17.55 horas, en Antena 3

- 'Nevada Smith', a las 18.00 horas, en Trece

- 'GoldenEye', a las 18.10 horas, en La 1

- 'Operación Ártico', a las 18.15 horas, en Cuatro

- 'Torrente 5. Operación Eurovegas', a las 18.50 horas, en Neox

- 'Navidad en Graceland', a las 19.30 horas, en Antena 3

- 'Bullitt', a las 20.25 horas, en Trece

- 'La reina de las nieves', a las 21.00 horas, en La 2

- 'Causa justa', a las 22.05 horas, en Paramount Network

- 'Harry el fuerte', a las 22.30 horas, en Trece

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  4. 4

    Así perdió Valencia su milla de oro
  5. 5

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  6. 6 Once años de prisión para un pederasta por agresión sexual y grabar en el baño a su hija y una amiga
  7. 7 Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana
  8. 8

    El nuevo Consell, una estructura sobredimensionada para que Pérez Llorca intente ser candidato en 2027
  9. 9 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  10. 10

    La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El tenebroso thriller medieval basado en una novela de Umberto Eco que se emite hoy domingo en televisión

El tenebroso thriller medieval basado en una novela de Umberto Eco que se emite hoy domingo en televisión