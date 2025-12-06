Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Números premiados de La Primitiva de este sábado 6 de diciembre
Signos del zodíaco.
Signos del zodíaco. iStock

Consulta el horóscopo gratis de este domingo 7 de diciembre de 2025

TAROT ·

Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

A.P.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:57

Comenta

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo 7 de diciembre 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

  1. Imagen principal - Aries (21 de marzo – 20 de abril)
    Elemento: Fuego

    Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Si vive el amor con más de una persona, cuidado. Sea más prudente con esos innecesarios gastos. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Haga realidad ese merecido y deseado descanso.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
    Elemento: Tierra

    Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Recuperará amistades y relaciones perdidas. Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía. No le van a afectar directamente los cambios laborales. Recuerde su visita al dentista.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
    Elemento: Aire

    Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Nota que está enamorado y que disfruta con su pareja. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Protéjase de las envidias de sus compañeros. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
    Elemento: Agua

    Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. Económicamente, aproveche el buen momento. Intente evitar los enfrentamientos con sus compañeros. Dinamismo y energía rebosan en su vida.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Leo (23 de julio – 23 de agosto)
    Elemento: Fuego

    Leo (23 de julio – 23 de agosto)

La amistad cobrará protagonismo si no tiene pareja. Apuros económicos provocados por una sanción. Su trabajo requiere un esfuerzo por su parte. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
    Elemento: Tierra

    Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

La incomprensión se ha instalado en su pareja. Administrará con acierto sus inversiones. En el trabajo, está contento. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
    Elemento: Aire

    Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Una persona que no le conviene acapara su atención. Sus diversiones no deben descalabrar su presupuesto. Profesionalmente, consigue sus objetivos. Busque una actividad que le permita canalizar sus tensiones.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
    Elemento: Agua

    Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Acepte ese desafío profesional, se alegrará. La garganta le ocasionará alguna molestia.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
    Elemento: Fuego

    Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Día excepcional junto a su pareja. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. No olvide que el comienzo en cualquier trabajo es

duro. A base de ejercicios, su salud mejora.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
    Elemento: Tierra

    Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No se enrede en amores avasalladores, le complicarán la vida. Se está gastando el dinero a lo loco, debería parar. Ese nuevo compromiso laboral le ilusiona. Sensación de decaimiento, consulte con su médico.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
    Elemento: Aire

    Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Expectación ante esa nueva relación. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Recapacite sobre su trayectoria laboral hasta la fecha. Las dietas extrañas no son fiables, consulte a un médico.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
    Elemento: Agua

    Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

No eche en saco roto el cariño de quien usted sabe. Puede ganar un dinero extra. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. En forma, pero cuidado con la alimentación.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  4. 4

    Así perdió Valencia su milla de oro
  5. 5 Once años de prisión para un pederasta por agresión sexual y grabar en el baño a su hija y una amiga
  6. 6

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  7. 7 Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana
  8. 8

    El nuevo Consell, una estructura sobredimensionada para que Pérez Llorca intente ser candidato en 2027
  9. 9 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  10. 10

    La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Consulta el horóscopo gratis de este domingo 7 de diciembre de 2025