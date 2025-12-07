Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Números premiados de La Primitiva de este sábado 6 de diciembre
Iribarren y Fenwick posan en su despacho con una maqueta del estadio valencianista. Óscar Chamorro

«El Nou Mestalla tiene que dar orgullo a los valencianistas y miedo a los adversarios»

Mark Fenwick, autor del estadio, niega que se trate de un proyecto 'low cost', defiende la versión actualizada de su creación y afirma: «El nuevo estadio es más humano»

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:03

Comenta

El arquitecto Mark Fenwick recibe a LAS PROVINCIAS en su despacho a las afueras de Madrid, un espacio diáfano donde se distribuyen los centenares de ... profesionales que trabajan para la firma que dirige junto a Javier Iribarren, autores del Nou Mestalla, segmentados por paneles y armarios en cuya cúspide se sitúa la estancia noble donde ambos trabajan muy ensimismados, pendientes de la pantalla de sus respectivos ordenadores. Es la zona noble porque en ella, además de su puesto de trabajo, se sitúa la maqueta del Nou Mestalla, joya de su particular corona y Compostela del valencianismo. Una versión a escala de la mole que hoy avanza a mejor ritmo en avenida de las Cortes Valencianas, luego de un itinerario rico en contratiempos que el arquitecto destila con un sentido del humor muy socarrón, presente durante toda la entrevista. «He tenido relación en Valencia primero con la alcaldesa, luego con todos los demás alcaldes, presidentes del club, entrenadores, futbolistas... Hasta con el encargado del césped», señala con una sonrisa. Una frase que apunta hacia la cuestión de fondo que saldrá a relucir en cada parrafada: su compromiso con la construcción del Nou Mestalla, más allá de las contingencias propias de la complicada trayectoria del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  4. 4

    Así perdió Valencia su milla de oro
  5. 5

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  6. 6 Once años de prisión para un pederasta por agresión sexual y grabar en el baño a su hija y una amiga
  7. 7 Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana
  8. 8

    El nuevo Consell, una estructura sobredimensionada para que Pérez Llorca intente ser candidato en 2027
  9. 9 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  10. 10

    La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «El Nou Mestalla tiene que dar orgullo a los valencianistas y miedo a los adversarios»

«El Nou Mestalla tiene que dar orgullo a los valencianistas y miedo a los adversarios»