Esta es la lista completa de los requisitos necesarios para acceder a una vivienda de protección oficial en 2025 Las demandas que exige la legislación son desconocidas para el público general

Mario Lahoz Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:10

España atraviesa un momento delicado para acceder a una vivienda digna, ya sea mediante alquiler o en propiedad. La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los desafíos sociales y económicos del país, un problema que afecta especialmente a los jóvenes, las familias con una renta media y a las personas en situación de vulnerabilidad.

A esta situación hay que añadir la falta de oferta y la especulación en torno a la vivienda, que contribuye a la desigualdad entre aquellos que pueden acceder a una propiedad y quienes emplean gran parte de sus ingresos al alquiler.

El precio medio se ha disparado a lo largo del país y las ayudas públicas son insuficientes para responder a la demanda. Ante este escenario, la búsqueda de alternativas habitacionales se ha convertido en una prioridad para muchas familias, y la vivienda de protección oficial (VPO) se sitúa como una opción asequible y regulada para los ciudadanos.

Desde la aprobación de la nueva Ley de Vivienda en 2023, las VPO cuentan con una calificación permanente, es decir, no pueden ser descalificadas ni pasar a viviendas libres.

Esta medida pretende asegurar un parque estable de vivienda en el tiempo y reservar al menos un treinta por ciento de los nuevos desarrollos residenciales para promociones protegidas o de alquiler social. Para acceder a una VPO, los ingresos familiares no deben superar 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y los solicitantes no pueden ser propietarios de otra vivienda, salvo excepciones.

También se da prioridad a los jóvenes menores de 35 años, a las familias numerosas, a las personas con discapacidad y colectivos vulnerables como las víctimas de terrorismo. Además, es necesario estar empadronado en la localidad donde se ubica la vivienda y destinarla a residencia habitual y permanente.

Así se realiza el proceso de compra

El proceso de tramitación comienza con la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de la comunidad autónoma correspondiente. Para ello, se debe presentar documentación como el DNI, certificado de empadronamiento, la declaración de la renta y la vida laboral.

Una vez inscrito, el solicitante entra en una lista de adjudicación que se puede resolver mediante sorteo o por un sistema de puntuación basado en las circunstancias personales y familiares. En caso de resultar adjudicatario, la Administración verifica de nuevo que se cumplen los requsiitos antes de formalizar la adquisición del inmueble.