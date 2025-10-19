Niño Becerra pronostica cuándo dejará de subir el precio de la vivienda: «Se ha encaminado hacia la especulación» Es una de las problemáticas que más preocupan a los españoles

En España el precio de la vivienda está disparado. La alta demanda y la escasa oferta hacen que acceder a una sea muy difícil o directamente imposible para la mayoría de la población. Este problema se agudiza en las grandes ciudades, pero incluso en el extrarradio o en los pueblos los precios han seguido subiendo sin parar. A finales de 2024 alcanzó los 2.271 euros el metro cuadrado y marcó un nuevo máximo histórico, según Idealista. Los jóvenes son los que más sufren esta realidad.

Los datos de la compra de vivienda entre los jóvenes españoles entre 18 y 30 años se han reducido a menos de la mitad en 18 años, hasta al 9,5%, muy lejos del porcentaje que se alcanzaba en pleno boom del sector inmobiliario, del 22,5% en 2007, y que elevado la mediana de edad de los compradores entre 47 y 48 años, ocho más que en 2007, cuando estaba en 40 años, según cifras el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez.

El economista barcelonés Santiago Niño Becerra ha hablado de esta realidad en una entrevista para Catalunya Radio. El catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona se ha atrevido a pronosticar cuándo comenzarán a bajarán los precios. «Dejarán de subir cuando simplemente la clase media no pueda pagar más», ha afirmado.

A continuación ha explicado a qué se refeire con esta expresión: «Quiero decir que no habrá capacidad de endeudamiento e incremento salarial». Para Becerra «los precios de venta y alquiler de vivienda dejarán de subir pronto». Apunta directamente a los culpables de una situación límite: «De alguna forma se ha querido llegar aquí. Desde el año 1950 han pasado gobiernos de todos los colores».

Se ha remontado a los tiempos del franquismo para explicar cómo ha evolucionado la tendencia: «Construyó mucha vivienda de protección oficial, que sería el equivalente; lo que pasa es que era de venta y con protección de pocos años. Después pasó al mercado especulativo. Ahora hay un desequilibrio de precios brutal«.

«La vivienda se ha encaminado hacia la propiedad y hacia la especulación», ha asegurado. «Cuando este paquete no les permite pagar más, esta vivienda orientada a la clase media dejará de subir», ha insistido. Becerra es muy crítico con la gestión política que se ha hecho con esta problemática. Cree que no se ha hecho suficiente y pone como ejemplo las medidas adoptadas por Países Bajos o Austria que han desarrolado una política de vivienda social efectiva, tanto de alquiler como de compra.

