Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia

El nuevo barrio de Turianova, frente al nuevo Hospital La Fe, sigue ganando forma y confirmando la expansión de Valencia con la llegada de ... proyectos de vivienda de obra nueva. El último en incorporarse al mapa urbano de la ciudad será el Residencial Vora, una promoción de Metrovacesa que saldrá a la venta este mes con 98 inmuebles de entre dos y cuatro dormitorios, distribuidos en 14 alturas más ático, y con precios que parten desde los 241.000 euros.

El edificio se levantará en la manzana delimitada por las calles Carrera de Malilla, PP Fuente de San Luis y Gonzalo Tejero Langarita, en el corazón de un entorno creciente. Según la promotora, todas las viviendas contarán con terrazas privadas de 2,6 metros cuadrados, garaje y trastero, mientras que los pisos más altos disfrutarán de vistas despejadas hacia el mar. La propuesta se completa con amplias zonas comunes, que incluirán piscina exterior con solárium, área infantil, sala comunitaria y espacios ajardinados concebidos para el descanso y la convivencia.

Por otro lado, Residencial Vora ofrecerá 96 plazas de aparcamiento y 82 trasteros, además de una distribución pensada para optimizar la luz natural y el aprovechamiento del espacio. En este sentido, el edificio, que contará con viviendas desde los 76 m2, busca atraer a familias y jóvenes profesionales que apuestan por un entorno nuevo, bien comunicado y con servicios consolidados.

TCH Arquitectura, el estudio encargado del proyecto, firma un diseño contemporáneo que busca equilibrar funcionalidad y estética. La composición de las fachadas, con líneas limpias y materiales sostenibles, y la distribución interior de las viviendas —con protagonismo de la luz natural y ventilación cruzada— responden a una filosofía de arquitectura eficiente, adaptada a los nuevos modos de habitar.

La memoria de calidades refleja esta apuesta por el confort y la sostenibilidad: viviendas equipadas con sistemas de climatización eficientes, aislamiento térmico y acústico, cocinas amuebladas y baños completos con acabados de diseño, además de ascensores de acero inoxidable y videoportero digital.

Con esta promoción, Metrovacesa amplía su presencia en Valencia y apuesta por un enclave llamado a convertirse en uno de los ejes residenciales más modernos de la ciudad. Turianova, impulsado por su proximidad a La Fe y las nuevas conexiones con el centro y la V-30, se perfila como un barrio en expansión donde la oferta de vivienda de obra nueva continúa creciendo.