Imagen de nuevas urbanizaciones de Turianova en la manzana contigua a la que se levantará la nueva promoción Jesús Signes

Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia

Ubicado en Turianova frente al nuevo Hospital La Fe, el futuro Residencial Vora arranca «este mes» su puesta en el mercado con inmuebles de dos a cuatro habitaciones y amplias zonas comunes

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:41

Comenta

El nuevo barrio de Turianova, frente al nuevo Hospital La Fe, sigue ganando forma y confirmando la expansión de Valencia con la llegada de ... proyectos de vivienda de obra nueva. El último en incorporarse al mapa urbano de la ciudad será el Residencial Vora, una promoción de Metrovacesa que saldrá a la venta este mes con 98 inmuebles de entre dos y cuatro dormitorios, distribuidos en 14 alturas más ático, y con precios que parten desde los 241.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

