El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años

De poder comprar dos casas en Valencia capital a solo una teniendo el mismo dinero han pasado únicamente seis años. Esta situación es el reflejo ... de la espiral inflacionaria en la que el mercado de la vivienda lleva inmerso desde hace años, tanto a escala estatal como autonómica, y que sigue sin dar señales de relajarse. La evolución ha sido exponencial y la inercia es que los precios no se detengan todavía. De ahí que el precio medio de un piso de obra nueva plurifamiliar en el 'cap i casal' se haya prácticamente duplicado de 2019 a 2025 y haya pasado de 1.915 a 3.705 euros por metro cuadrado.

Así se desprende del estudio 'Sector Inmobiliario. Tercer trimestre Valencia y España', elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, en el que además se indica que el precio de los pisos nuevos se ha duplicado también en el área metropolitana y en ciudades como Sagunto o Gandía. De este modo, una casa de un tamaño de 100 metros cuadrados en Valencia capital costaba de media alrededor de 190.000 euros en 2019, mientras que ahora el comprador tiene que desembolsar más de 370.000.

La subida del precio de la vivienda en los últimos años se ha producido a una velocidad notablemente mayor que el salario de los trabajadores. Mientras que el primer ítem se ha prácticamente duplicado entre 2019 y 2025, el segundo apenas ha crecido un 18%, pasando de 23.450 euros anuales brutos a 27.558 (los últimos datos son de 2024), por lo que el poder adquisitivo y la capacidad de acceder al mercado inmobiliario ha disminuido.

En el caso del 'cap i casal', el precio medio del metro cuadrado ha aumentado a un ritmo constante: 1.915 euros en 2019, 1.950 en 2020, 2.368 en 2021, 2.804 en 2022, 3.003 en 2023, 3.508 en 2024 y 3.705 en 2025. «La consecuencia es clara: un mercado que crece en cifras, pero se vacía de accesibilidad», advierte el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón López.

Subida en el área metropolitana

Aunque hay municipios como Godella, Almàssera o El Puig donde comprar una vivienda de obra nueva es todavía más caro que en el 'cap i casal' con precios que rondan los 450.000 euros por una casa de en torno a 100 metros cuadrados, la norma general es que las localidades colindantes todavía no estén tan caras. L'Horta Sud es la que mejores ofertas retiene, con un precio medio de 2.521 euros el metro cuadrado, mientras que l'Horta Oest, con 2.981, y l'Horta Nord, con 3.437, ya no son tan accesibles. Otras opciones analizadas, como Sagunto y Gandía, también mantienen precios inferiores a los 3.000 euros por metro cuadrado.

«El mercado es estadísticamente visible, pero socialmente invisible», explica Cos-Gayón, y añade que las familias trabajadoras son «las grandes ausentes del nuevo ciclo inmobiliario».

El encarecimiento generalizado de Valencia capital tiene tres picos que sobresalen por encima del resto. Dos de ellos, Poblats Marítims y Camins al Grau, han evolucionado a pasos agigantados en cuanto a construcción de vivienda y renovación de infraestructuras debido al atractivo de estar cercanos al mar. Así, comprar una casa para estrenar de 100 metros cuadrados ya cuesta de media alrededor de 570.000 euros en el primero de ellos y 515.000 euros en el segundo. También en Ciutat Vella, distrito tensionado por excelencia, la cifra ronda los 570.000 euros.

Valencia lidera el encarecimiento del alquiler

La espiral inflacionaria no solo afecta a las viviendas de obra nueva, sino que es palpable en el mercado del alquiler, según constata el estudio de la UPV. De hecho, Valencia lidera en 2025 el encarecimiento del alquiler en España, con un aumento interanual del 17,1% y el precio medio mensual alcanza los 1.674 euros, lo que convierte el arrendamiento en una opción inviable para buena parte de la población trabajadora y joven.

«El 35% de los contratos firmados son ya de carácter temporal o de corta estancia, mientras el alquiler de larga duración se reduce«, remarca Cos-Gayón, para quien esta situación «cronifica el desarraigo urbano, con jóvenes que retrasan su emancipación, familias desplazadas a la periferia y trabajadores esenciales que ya no pueden vivir en la ciudad donde trabajan».

A esta doble inercia de aceleración, tanto en la compra de vivienda nueva como del alquiler, hay que añadir la escasa disponibilidad de promociones de obra nueva plurifamiliar. De las 110 de 2019 se ha pasado a 25 en el 'cap i casal', con una bajada progresiva entre un año y otro.

Ante este panorama, los autores del estudio apuntan que la «vivienda asequible viable debe ser digna, sostenible y replicable, pero también económicamente posible». «El mapa de 2025 señala un rumbo claro: industrializar para construir más, redefinir la vivienda asequible y devolver a las ciudades su función esencial: ser lugares de acogida, no de expulsión», concluye Cos-Gayón.