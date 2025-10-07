Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Construcción de viviendas nuevas en Valencia. EFE.

El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años

El informe del sector inmobiliario de la UPV refleja el encarecimiento de la vivienda y marca que la capital de la Comunitat es donde más suben los alquileres respecto a 2024

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 00:35

De poder comprar dos casas en Valencia capital a solo una teniendo el mismo dinero han pasado únicamente seis años. Esta situación es el reflejo ... de la espiral inflacionaria en la que el mercado de la vivienda lleva inmerso desde hace años, tanto a escala estatal como autonómica, y que sigue sin dar señales de relajarse. La evolución ha sido exponencial y la inercia es que los precios no se detengan todavía. De ahí que el precio medio de un piso de obra nueva plurifamiliar en el 'cap i casal' se haya prácticamente duplicado de 2019 a 2025 y haya pasado de 1.915 a 3.705 euros por metro cuadrado.

