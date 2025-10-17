Los promotores de vivienda protestan por la lentitud para conseguir suelo: «No se pueden tardar 10 o 12 años»

Suelo, suelo y más suelo. Esa es la exigencia principal de los promotores inmobiliarios para hacer frente a la crisis en la que lleva inmersa ... varios años la vivienda tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España. Si no hay espacio para construir, no bajarán los precios, repiten como un mantra desde hace tiempo. Y es que en las zonas de alta demanda de vivienda, como son las grandes ciudades de la región y sus áreas metropolitanas, apenas quedan huecos urbanos para seguir construyendo. Un problema al que hay que sumarle otro más, la lentitud en los procesos para adquirir estos espacios. «Mientras los trámites sean como hasta ahora, con una duración de 10, 12 o 15 años, no se solucionará la crisis; no se puede tardar tanto», resume Agustín Pérez, director de Atitlan Grupo, una empresa que se dedica a la inversión y gestión en el sector inmobiliario, entre otros.

Las quejas son unánimes en el sector privado de la promoción y la construcción, que pide una mayor agilidad en la tramitación y una mayor simplificación de los procesos. Así lo han apuntado también la gerente de Suelo Levante Metrovacesa, Pilar Salvador, y el director de negocio de LandCompany, Pedro Rodríguez, en una mesa redonda del 'Encuentro Inmobiliario 2025. Claves y perspectivas', que ha tenido lugar este jueves en Valencia. «Necesitamos más claridad para no tener que interpretar las normativas», ha expresado Salvador.

El proceso para convertir suelo no urbanizable en un espacio apto para construir viviendas requiere de varios pasos hasta alcanzar el objetivo. Así, es necesario redactar los planes de modificación de ordenación, pasar las exigencias medioambientales, conseguir informes sectoriales (de carreteras, de patrimonio, de las confederaciones hidrográficas) y, una vez el suelo ya es urbanizable, conseguir las licencias y los permisos de construcción. Un proceso arduo que suele alargarse «más de una década», según han coincidido los ponentes.

Para reducir estos tiempos y conseguir igualar la balanza entre la oferta y la demanda de vivienda o, al menos, equilibrarla, los promotores han propuesto como novedad la aplicación de los proyectos de interés autonómico (PIA) en el sector de la vivienda. Esta iniciativa, que ya se aplica en el sector industrial, busca acelerar los procesos administrativos para reducir los plazos.

Además, los promotores han exigido a las administraciones una mirada más «a medio y a largo plazo». «Nuestros tiempos son mucho más amplios que una legislatura, así que necesitamos que los políticos se alineen para que las políticas públicas de vivienda salgan adelante», ha expresado la gerente de Metrovacesa. «La seguridad jurídica es determinante. Necesitamos coordinación entre las administraciones, porque a veces es un despropósito», ha ampliado el director de negocio de LandCompany.