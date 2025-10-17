Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Construcción de vivienda nueva en Valencia. LP.

Los promotores de vivienda protestan por la lentitud para conseguir suelo: «No se pueden tardar 10 o 12 años»

El sector mira a la administración y reclama que los planes urbanísticos duren «más de una legislatura»

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:31

Suelo, suelo y más suelo. Esa es la exigencia principal de los promotores inmobiliarios para hacer frente a la crisis en la que lleva inmersa ... varios años la vivienda tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España. Si no hay espacio para construir, no bajarán los precios, repiten como un mantra desde hace tiempo. Y es que en las zonas de alta demanda de vivienda, como son las grandes ciudades de la región y sus áreas metropolitanas, apenas quedan huecos urbanos para seguir construyendo. Un problema al que hay que sumarle otro más, la lentitud en los procesos para adquirir estos espacios. «Mientras los trámites sean como hasta ahora, con una duración de 10, 12 o 15 años, no se solucionará la crisis; no se puede tardar tanto», resume Agustín Pérez, director de Atitlan Grupo, una empresa que se dedica a la inversión y gestión en el sector inmobiliario, entre otros.

