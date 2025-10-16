Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos personas observan los precios en una inmobiliaria de Valencia Irene Marsilla

El precio por alquilar una habitación cae en Valencia: «Se habían pasado tres pueblos»

La capital del Turia sufre la segunda mayor bajada trimestral de España en el coste del arrendamiento compartido acusada por la fiebre de la oferta en el último año

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:55

Comenta

El mercado del alquiler de habitaciones en Valencia se enfría después de un año de auténtica fiebre. Tras meses de crecimiento desbocado en la oferta ... y precios que apenas encontraban demanda, el coste medio por habitación ha caído un 8% en el último trimestre —la segunda bajada más pronunciada del país, sólo por detrás de Badajoz— hasta situarse en 380 euros mensuales, 25 por debajo de la media nacional.

