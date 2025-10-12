El barrio de Valencia donde 'vuelan' los pisos de alquiler es el que más baja el precio en el último mes En el lado opuesto, el distrito más caro de la ciudad es Ciutat Vella

J.Zarco Domingo, 12 de octubre 2025, 21:01

El precio del alquiler de vivienda en Valencia ciudad se ha estabilizado en los últimos meses pero sigue siendo elevado, lo que provoca que gran parte de la población tenga problemas para acceder a un hogar. Teniendo en cuenta los datos del portal inmobiliario Idealista, en el mes de septiembre el coste medio es de 15,4 euros el metro cuadrado.

Esto supone una subida del 0,5% respecto a agosto y un 7,8% más que en el septiembre de 2024. Sin embargo, es el mismo coste que en abril de 2025 y un 1% menos que en junio. Ante esta situación, la mejor opción para muchos es trasladarse a municipios cercanos al área metropolitana o fijarse en aquellas zonas de la ciudad que son más baratas.

En este sentido, el barrio que más ha bajado el precio en el último mes ha sido Jesús con un 1,7%, quedándose en 13,4 euros el metro cuadrado. Aún así, los dos distritos más económicos para vivir en alquiler son Patraix y Benimaclet, a 13,3 euros el metro cuadrado. Tras ellos se encuentra Algirós a 13,7 €/m2 y Rascanya a 14,0 €/m2.

Esto significa que, de media, vivir en alquiler en un piso de 70 metros cuadrados en Jesús tendría un coste de 938 euros. Para una persona con un salario no demasiado elevado, de alrededor de 1500 euros, supondría casi dos tercios de su sueldo. Por ello, es complicado para alguien que quiera vivir solo, lo que prácticamente obliga a compartir casa con otra persona.

Sin embargo, la situación real es muy diferente para aquellos que buscan piso allí. Según relataron hace unas semanas a LAS PROVINCIAS una pareja, «no hay ningún piso que cueste menos de 800 euros al mes y tenga más de 40 metros cuadrados».

De hecho, inmobiliarias de la zona reconocen que las ofertas en este distrito desaparecen muy pronto ya que en seguida se alquilan. Y es que su cercanía al centro y su coste relativamente asequible lo convierten en un lugar apetecible, pero en el que tienes que volar si quieres encontrar algo.

Pero quien quiera residir en las mejores zonas de la ciudad, deberá disponer de ingresos altos. Ciutat Vella es el lugar más prohibitivo, a 19,2 euros el metro cuadrado y una subida del 1,8% en el último mes. Por detrás está L'Eixample a 18,1 euros el metro cuadrado y el tercero es Poblats Marítims a 16,5 €/m2.