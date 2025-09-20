Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atasco en la AP-7. EFE

La DGT prepara cambios normativos que afectarán a la circulación en las autovías y autopistas

El organismo busca aumentar la fluidez de los vehículos prioritarios en situaciones de emergencia

ML

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:56

La DGT ultima una modificación del artículo 31 del reglamento de circulación que obligará a los conductores a formar un carril de emergencia en situaciones de tráfico denso o retenciones en autopistas o autovías.

Según el borrador de la reforma, en vías con dos carriles por sentido, los conductores deberán desplazarse hacia los extremos de la calzada para dejar libre el centro. Si las autovías o autopistas tienen tres o más carriles, el carril de emergencia deberá habilitarse entre el carril izquierdo y el contiguo.

La norma especifica que los vehículos situados en el carril más a la izquierda, deberán moverse lo más posible hacia la izquierda, mientras que el resto de carriles tendrá que hacerlo a la derecha. Esta modificación responde a la necesidad de establecer un protocolo claro y legalmente exigible para situaciones de emergencia.

«Queremos que los conductores sepan exactamente cómo actuar cuando se produce una retención y hay que dejar paso a los servicios de emergencia», explican desde la DGT. Además, el mismo artículo incluirá una disposición para condiciones meteorológicas adversas.

En caso de nieve o hielo en la calzada, se prohibirá adelantar y todos los vehículos deberán circular por el carril derecho. Esta medida se aplicará en función de los niveles de alerta establecidos por la DGT y será comunicada a través de los paneles de señalización variable.

Otra novedad relevante afecta a los motoristas. La reforma del artículo 36 permitirá que las motocicletas circulen por el arcén en caso de atasco, siempre que no superen los 30 km/h. No obstante, los motoristas deberán respetar la prioridad de paso de otros usuarios del arcén, como ciclistas o vehículos averiados.

Estas reformas, aún en fase de tramitación, podrían entrar en vigor en los próximos meses, una vez superen el proceso de consulta pública y aprobación definitiva.

