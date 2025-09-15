Esto es todo lo que te cubre la Seguridad Social si tienes un accidente de tráfico El sistema sanitario español sí tiene algunos límites en determinados casos

Mario Lahoz Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:27 Comenta Compartir

Según el informe más reciente de la DGT, el coste total estimado de las víctimas de accidentes de tráfico en España en 2024 asciende a, aproximadamente, 2.308 millones de euros. Este coste refleja el impacto económico directo e indirecto que los siniestros tienen sobre el sistema sanitario, la economía y la sociedad en general.

La Seguridad Social presta atención médica a las víctimas de un accidente, pero no corre con los gastos sanitarios derivados del mismo. La aseguradora de la persona responsable del siniestro es quien debe asumirlo. Por ello, las compañias tienen convenio con hospitales públicos y privados.

Cabe recordar que todos los conductores deben tener obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil. En caso de ser el causante de un accidente, este tipo de póliza es la encargada de cubrir los daños causados a terceras personas.

Por otro lado, la mayoría de los seguros para el coche incluyen una póliza que cubre los gastos médicos consecuencia de un accidente, también cuando el conductor es culpable. Si no es así, se puede contratar una cobertura para los daños propios. Es de vital importancia revisar las coberturas del contrato para saber qué está incluido y qué no.

En este caso, hay que poner el foco en el Seguro del Conductor. Esta fórmula proporciona protección cuando la persona que va al volante resulta herida, tanto si es culpable como si no. También en accidentes sin contrario.

Las aseguradoras no pueden negarse a cubrir los gastos sanitarios derivados de un accidente de tráfico, pero sí hay casos concretos en los que no se harán responsables de ello. Por ejemplo, cuando el coche no tenga la ITV en vigor y cuando el conductor esté bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Por otro lado, si el conductor es víctima de un accidente en el que la responsabilidad es de un coche que no tiene seguro o de un conductor no identificado, el Consorcio de Compensación de Seguros saldrá al rescate. Serán ellos quienes asuman los gastos, cubran los daños e indemnicen, si es preciso, a las víctimas.