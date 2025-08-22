Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se dispara este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para poner el aire acondicionado
Imagen promocional de la Yamaha NMax 125. Yamaha Motor

Este es el precio de la moto que ha desbancado a Honda como la más vendida en España en 2025

La Honda PCX es el modelo que que más matriculaciones ha registrado en los últimos años

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:30

El puesto de moto más vendida en España llevaba perteneciendo a la Honda PCX desde hace años. El escúter de 125cc ha conseguido imponer su dominio durante mucho tiempo, pero este año se ha producido un cambio en el primer puesto y quien lidera el mercado ahora es su eterno rival, Yamaha.

Que los escúters de 125cc sean la referencia en lo que a vehículos de dos ruedas se refiere no es casualidad y es algo que se debe, principalmente, a dos motivos.

El primero es que se pueden conducir con una antigüedad de tres años en el carnet de coche, así que no es necesario sacarse una licencia específica. El segundo es que su coste es mucho más accesible.

La Yamaha NMax 125 tiene solo dos colores disponibles, el Icon Black o el Milky White. Tiene un diseño anguloso con luces de posición LED y el faro trasero con la misma tecnología.

Cuenta con unas llantas de 13 pulgadas, frenos con ABS y una pantalla LCD de 4,2 pulgadas. Además, tiene un puerto USB-C para cargar el móvil y arranque sin llave.

Su motor es un bloque de 125cc y cuatro tiempos con refrigeración líquida que desarrolla una potencia de 12,2 CV y un par máximo de 11,2 Nm. Este modelo de Yamaha está disponible desde 3.599 euros

