La DGT explica como evitar una nueva estafa en forma de SMS: «No piques, es un fraude» Tráfico muestra como identificar el timo para protegerse de la ciberdelincuencia

Mario Lahoz Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 00:41 Comenta Compartir

Las multas falsas de la DGT están entre las herramientas preferidas de los ciberdelincuentes para tender sus trampas. La última es un mensaje de texto, que llega a sus móviles e incrementa el nivel de amenaza hacia el conductor.

El organismo ha informado de ello en sus redes sociales: «Nueva oleada SMS fraudulentos. SI te llega uno similar, no piques. Es un fraude». En este caso, dan «un último aviso antes del aumento de su multa pendiente».

⚠️Nueva oleada de SMS fraudulentos #DGT. Si te llega uno similar 👇, #NoPiques. #EsUnFraude.



La DGT NUNCA envía notificaciones por SMS ni por correo electrónico. Solo a través de correo postal y la #DEV (si estás registrado). #phising #smishing #ciberdelincuencia



😠😠 pic.twitter.com/ls3DcS6Csv — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 25, 2025

Para saber que se trata de una estafa, hay que tener en cuenta que la DGT nunca envía las sanciones a través de un mensaje de texto, tampoco lo hace por correo electrónico. Se envían por carta certificada al domicilio del conductor. Si está dado de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV), recibirá una notificación a través de un SMS en el móvil o de un email.

Ambos informan de la existencia de una multa en el buzón electrónico. Para acceder a ella, se precisa de una identificación previa a través del DNIe, del certificado electrónico o cualquiera de los métodos Cl@ve.

Si se sospecha de una posible multa y no se ha recibido la notificación, otra opción es consultar los boletines oficiales de la comunidad autónoma o los tablones de los consistorios, tanto físicos como electrónicos. Además, siempre se registran las sanciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico y en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado.