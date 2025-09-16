Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja siete ganadores y reparte más de 92.645 euros
La ciberdelincuencia encuentra nuevas modalidades de estafa online. Sur

La DGT explica como evitar una nueva estafa en forma de SMS: «No piques, es un fraude»

Tráfico muestra como identificar el timo para protegerse de la ciberdelincuencia

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:41

Las multas falsas de la DGT están entre las herramientas preferidas de los ciberdelincuentes para tender sus trampas. La última es un mensaje de texto, que llega a sus móviles e incrementa el nivel de amenaza hacia el conductor.

El organismo ha informado de ello en sus redes sociales: «Nueva oleada SMS fraudulentos. SI te llega uno similar, no piques. Es un fraude». En este caso, dan «un último aviso antes del aumento de su multa pendiente».

Para saber que se trata de una estafa, hay que tener en cuenta que la DGT nunca envía las sanciones a través de un mensaje de texto, tampoco lo hace por correo electrónico. Se envían por carta certificada al domicilio del conductor. Si está dado de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV), recibirá una notificación a través de un SMS en el móvil o de un email.

Ambos informan de la existencia de una multa en el buzón electrónico. Para acceder a ella, se precisa de una identificación previa a través del DNIe, del certificado electrónico o cualquiera de los métodos Cl@ve.

Noticias relacionadas

El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre

El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre

Aviso importante de la OCU sobre las balizas V16 obligatorias que se venden online: pide desconfiar de las que cuestan menos de 40 euros

Aviso importante de la OCU sobre las balizas V16 obligatorias que se venden online: pide desconfiar de las que cuestan menos de 40 euros

Si se sospecha de una posible multa y no se ha recibido la notificación, otra opción es consultar los boletines oficiales de la comunidad autónoma o los tablones de los consistorios, tanto físicos como electrónicos. Además, siempre se registran las sanciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico y en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La DGT explica como evitar una nueva estafa en forma de SMS: «No piques, es un fraude»

La DGT explica como evitar una nueva estafa en forma de SMS: «No piques, es un fraude»