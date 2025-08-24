El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre Durante el mes de agosto sólo ha realizado labores informativas

María Gardó Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 00:00

Con la idea de aumentar la seguridad en las carreteras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció a principios de año la instalación de 122 radares en varias remesas durante todo el 2025, la última de ellas se activó el 1 de agosto. En total, en esa fecha entraron en funcionamiento 32 radares, 7 fijos y 25 de tramos, entre los que aparece uno en la provincia de Valencia.

El nuevo radar de tramo está ubicado en la V-30, una vía rápida de circunvalación de la capital del Turia entre el puerto y la A-7. En concreto, se sitúa entre los kilómetros 4,65 y 8,85 en sentido decreciente con dirección hacia Alicante, y está limitado a 100 km/h.

Este dispositivo de tramo solo llevará a cabo avisos informativos para los conductores que no lo respeten hasta el 31 de agosto. Será a partir del mes de septiembre cuando comience a multar y a restar puntos a los conductores.

Este aparato, según especifica la DGT, es un sistema de cámaras que registran de manera continua el paso de los vehículos, identificando la matrícula tanto en el punto de entrada como en el de salida del tramo controlado. Posteriormente, un ordenador cruza las matrículas coincidentes, calcula el tiempo invertido y determina la velocidad media del vehículo.