Valencia instala un nuevo radar de velocidad: dónde está ubicado y cuál es la velocidad máxima permitida

Sara Bonillo Valencia Martes, 29 de julio 2025, 10:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia sigue firme en su propósito de aumentar la seguridad vial en la ciudad. Por ello, el Servicio de Movilidad ha instalado recientemente un nuevo radar de velocidad informativo en la calle Guadalquivir de El Forn d'Alcedo, la altura del camino de la Alquería del Cachorro, señalizada a una velocidad máxima de 30 km/h.

Este radar se suma a los seis ya instalados en el término municipal de Valencia, en algunas de las vías más transitadas y que más medidas de seguridad y calmado de la circulación demandan, como es el caso de la Ronda Nord, el bulevar sur, Pérez Galdós, Ciutadella, General Avilés y Enginyer Fausto Elío. Estos tres últimos colocados no hace más de tres meses.

En concreto, esta última instalación se trata de un radar bicolor que muestra las velocidades en rojo cuando el vehículo supera la velocidad permitida y en verde cuando circula adecuadamente. En cuanto a las especificaciones técnicas, está formado por un cajón de aluminio con un fondo de 150 milímetros en cuyo interior se ubica todo el sistema electrónico, reflectante y con dígitos formados por leds de alto brillo visibles tanto de día como de noche. Además, funciona mediante placas solares.

¿Estos radares multan?

La función de estos radares informativos o pedagócios es meramente informativa, que el conductor vea en un tramo de cierto riesgo si su velocidad es adecuada o no. Ya su mera presencia provoca que los conductores limiten su velocidad, pero estos radares no tienen como función multar.

A no ser que se exprese de forma concreta, un radar de este tipo no tiene ni finalidad ni opción de multar. A diferencia de los convencionales no disponen de una cámara para fotografiar al vehículo infractor, por lo que únicamente se dispone del sistema para detectar la velocidad. Lo que sí suelen tener estos radares pedagógicos es una fuente de información que permite conocer los datos recabados durante su instalación, pero siempre de forma anónima y confidencial.