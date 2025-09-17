Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Luz V-16 que se acciona al colocarla en el techo. Polo

La DGT aclara si las luces V16 que venden los supermercados están homologadas para el 2026

Los dispositivos de preseñalización de peligro serán obligatorios a partir del 1 de enero del año próximo

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:28

A partir del 1 de enro de 2026, todos los vehículos están obligados a disponer de las luces de emergencia V-16 homologadas por la DGT y conectadas con el propio organismo. Estas balizas son fáciles de encontrar en supermercados, hipermercados y grandes almacenes, pero no todos los dispositivos a la venta están certificados y cumplirán la normativa el próximo año.

Los comercios, sin embargo, venden estos productos a sabiendas de que dentro de unos meses perderán su vigencia. La convivencia de dos tipos de balizas es uno de los motivos de la confusión generada entre conductores y que, además, algunos comercios están aprovechando para sacar el exceso de producto de sus almacenes.

En 2021 empezaron a comercializarse las primeras luces V-16 sin conexión, que emiten un destello visible en un radio de un kilómetro y deben cumplir con las exigencias técnicas de Tráfico. Estos dispositivos pueden usarse en lugar de los triángulos de emergencia y tendrán validez legal hasta el fin del 2025.

La clave reside en comprar únicamente las luces de emergencia de la DGT conectadas, que son legales ahora y lo serán tras el primer día del 2026. Las V-16 analógicas caducarán en pocos meses, y por eso mismo muchos comercios las ofrecen a precios bajos para ir deshaciéndose de sus existencias.

Para añadir más confusión, los vendedores las anuncian como luces de emergencia homologadas por Tráfico. Y no tiene por qué ser falso. El problema es que cumplen la certificación que se exigió a las primeras balizas.

Antes de comprarla, conviene realizar una consulta en la web de la DGT. El organismo ha elaborado una base de datos que recoge todos los dispositivos conectados y certificados.

