La DGT aclara si las luces V16 que venden los supermercados están homologadas para el 2026 Los dispositivos de preseñalización de peligro serán obligatorios a partir del 1 de enero del año próximo

A partir del 1 de enro de 2026, todos los vehículos están obligados a disponer de las luces de emergencia V-16 homologadas por la DGT y conectadas con el propio organismo. Estas balizas son fáciles de encontrar en supermercados, hipermercados y grandes almacenes, pero no todos los dispositivos a la venta están certificados y cumplirán la normativa el próximo año.

Los comercios, sin embargo, venden estos productos a sabiendas de que dentro de unos meses perderán su vigencia. La convivencia de dos tipos de balizas es uno de los motivos de la confusión generada entre conductores y que, además, algunos comercios están aprovechando para sacar el exceso de producto de sus almacenes.

En 2021 empezaron a comercializarse las primeras luces V-16 sin conexión, que emiten un destello visible en un radio de un kilómetro y deben cumplir con las exigencias técnicas de Tráfico. Estos dispositivos pueden usarse en lugar de los triángulos de emergencia y tendrán validez legal hasta el fin del 2025.

La clave reside en comprar únicamente las luces de emergencia de la DGT conectadas, que son legales ahora y lo serán tras el primer día del 2026. Las V-16 analógicas caducarán en pocos meses, y por eso mismo muchos comercios las ofrecen a precios bajos para ir deshaciéndose de sus existencias.

Para añadir más confusión, los vendedores las anuncian como luces de emergencia homologadas por Tráfico. Y no tiene por qué ser falso. El problema es que cumplen la certificación que se exigió a las primeras balizas.

Antes de comprarla, conviene realizar una consulta en la web de la DGT. El organismo ha elaborado una base de datos que recoge todos los dispositivos conectados y certificados.