La DGT replica a las autoescuelas: solo hay retrasos en exámenes en periodos vacacionales

Tras las quejas de las autoescuelas valencianas sobre la falta de examinadores y el colapso en el sistema que ello supone, la Dirección General de Tráfico (DGT) ... responde alegando que la situación ha mejorado respecto al año anterior. Según datos oficiales, el número de exámenes prácticos realizados en la provincia entre enero y julio se ha incrementado un 6,58% respecto al año pasado. En 2024 se realizaron 36.992 pruebas de circulación abierta al tráfico durante los primeros siete meses del año y en 2025 la cifra ha subido hasta los 39.429, resultando en un aumento de 2.437 circulaciones más.

Asimismo, los datos sobre la cantidad de exámenes teóricos y de destreza (exámenes que se realizan en circuito cerrado para el carnet de moto y de vehículo pesado) realizados en los primeros siete meses también han crecido desde el año pasado, según la DGT. En el caso de la teoría, el número de pruebas ha subido hasta 44.690 personas en 2025 frente a las 39.866 que se examinaron durante el mismo periodo en 2024. Esto supone un incremento del 12%.

Pese a estas cifras, las autoescuelas sostienen que la realidad es otra y defienden que existe un colapso en el sistema debido a la falta de examinadores disponibles en Valencia. Por ejemplo, para el pasado mes de julio sólo había 34 examinadores en activo para toda la provincia a pesar de que la bolsa de alumnos esperando para sacarse el carnet superaba las 19.000 personas.

Desde Tráfico admiten que sí que existe cierto colapso por alta demanda pero sólo durante los periodos vacacionales. «El retraso para poder examinarse de esta prueba varía dependiendo del personal disponible y las solicitudes presentadas», explica la DGT. Julio, diciembre y enero son los meses donde «más demanda de solicitudes de examen práctico hay, debido, en gran parte, al gran número de aspirantes que se presentan en las épocas vacacionales», añaden.

Pero para la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), esta explicación no justifica la situación que está viviendo el sector. «Claro que hay estacionalidad en verano y navidades, pero también se venden más helados en verano y las empresas contratan más personal para dar servicio en estas fechas», replica de manera gráfica Juan Carlos Muñoz, presidente de la asociación.

A su juicio, el problema no se resuelve porque la plantilla de examinadores resulta insuficiente no solo en los momentos de mayor demanda sino también durante el resto del año. Los cálculos, dice, son claros: «Con unos 20 examinadores disponibles que pueden realizar alrededor de 240 pruebas diarias, la bolsa de aspirantes pendientes en Valencia, más de 16.000 solo de coche, necesitaría más de dos meses y medio de trabajo continuo para vaciarse, sin contar a quienes suspenden o a los nuevos alumnos que aprueban la teórica».

Prueba de ello, apunta, es la reciente convocatoria de nuevas plazas de examinadores en España. En la lista aparecen un total de 19 provincias, pero Valencia no figura entre ellas. «A Barcelona le han asignado diez nuevas plazas de examinadores, a Valencia cero», lamenta Muñoz.

En su respuesta, la DGT también recalca que la demanda no siempre supera la capacidad disponible. Según el organismo, en algunos ciclos de examen de 2025 se han «ofertado plazas de turno libre para examinarse de circulación a muchas asociaciones y autoescuelas de la provincia y han quedado desiertas ante la ausencia de alumnos».

Sin embargo, desde las autoescuelas matizan que esas plazas libres apenas resultan aprovechables en la práctica, ya que suelen asignarse con muy poca antelación. Esto, según explican, impide organizar la preparación del alumno con tiempo suficiente y en muchos casos obliga a renunciar a esas vacantes. «Se puede solicitar reservas a la Jefatura, pero si se notifican tarde y el alumno no llega a hacer prácticas, al final es peor: puede suspender y tener que esperar aún más», señala el propietario de una autoescuela valenciana.

No obstante, Tráfico sostiene que fuera de los picos de mayor demanda, la organización de los exámenes permite que la mayoría de los aspirantes puedan presentarse sin contratiempos a lo largo del año y por tanto el sistema no está colapsado por completo. «En cifras globales, se presta un servicio adecuado en la realización de los exámenes respecto a la demanda de pruebas durante la mayor parte del año y de la totalidad de las escuelas de la provincia», declara la entidad.