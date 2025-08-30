Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos vehículos de autoescuelas realizando prácticas, en una imagen de archivo. Jesús Signes

La DGT replica a las autoescuelas: solo hay retrasos en exámenes en periodos vacacionales

Tráfico alega que las pruebas prácticas se han incrementado hasta un 7% pese a que los profesionales denuncian colapso por falta de examinadores

Marta Beltrán Ferreres

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:19

Tras las quejas de las autoescuelas valencianas sobre la falta de examinadores y el colapso en el sistema que ello supone, la Dirección General de Tráfico (DGT) ... responde alegando que la situación ha mejorado respecto al año anterior. Según datos oficiales, el número de exámenes prácticos realizados en la provincia entre enero y julio se ha incrementado un 6,58% respecto al año pasado. En 2024 se realizaron 36.992 pruebas de circulación abierta al tráfico durante los primeros siete meses del año y en 2025 la cifra ha subido hasta los 39.429, resultando en un aumento de 2.437 circulaciones más.

