Más de 600.000 coches circularán por las carreteras valencianas durante la operación retorno

Ya en la recta final del verano, la Dirección General de Tráfico (DGT) comienza a preparar medidas especiales de regulación en la Comunitat Valenciana ... ante la operación Retorno que tendrá lugar a partir de las 15:00 horas de este viernes hasta las 24:00 horas del domingo 31 de agosto. A nivel nacional se esperan cinco millones de desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 626.934 corresponden a Valencia, Castellón y Alicante.

A estos trayectos de retorno se sumará el tráfico procedente de la fase final de la Operación Paso de Estrecho (OPE), que se prolonga hasta el 15 de septiembre y que afecta de manera especial a la circulación en el Corredor Mediterráneo (A-7 y AP-7). La presencia de ambos flujos de vehículos intensificará el tráfico y la presión en la principales vías de la Comunitat.

Por este motivo, la DGT hace un llamamiento a la prudencia de todos los conductores y recalca la importancia de obedecer las normas de seguridad. «Es necesario respetar la velocidad establecida, las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores y descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos, entre otras», recuerda la entidad.

Para este fin de semana, se han previsto medidas especiales de regulación del tráfico en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, donde se concentran los tramos más conflictivos. En la provincia de Alicante se reforzará la seguridad en los accesos a la circunvalación de la capital (A-70) y las entradas a Altea, Torrevieja o Santa Pola por la N-332. En Castellón, el principal punto de atención será el enlace de la CV-13 con la AP-7 y la N-340 en Torreblanca. En Valencia, las complicaciones se esperan en la A-3 a la altura de Requena y Quart de Poblet, el enlace entre la A-7 y la A-3, así como en la N-332 a su paso por Gandía, Oliva, Tavernes y Cullera, además de la CV-500 en dirección al Saler y El Perellonet.

Los horarios más problemáticos para la circulación este viernes 29 de agosto y el sábado 30 serán entre las 16:00 y las 21:00 horas. Asimismo, el domingo 31 se prevén retenciones tanto por la mañana, de 08:00 a 14:00, como por la tarde, de 16:00 a 21:00.

En lo que va de verano, el tráfico en la Comunitat Valenciana ha registrado más de 13,7 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 2,25% más que el verano pasado. A nivel nacional, la cifra asciende a 100,8 millones de viajes durante los dos meses estivales, lo que confirma un repunte de la movilidad en comparación con 2024.