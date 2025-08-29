Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
Atasco esta semana por un accidente múltiple en el bypass J.L.BORT

Más de 600.000 coches circularán por las carreteras valencianas durante la operación retorno

La DGT implementará medidas especiales de regulación en los tramos más conflictivos de la Comunitat Valenciana para garantizar la seguridad vial

Marta Beltrán Ferreres

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:35

Ya en la recta final del verano, la Dirección General de Tráfico (DGT) comienza a preparar medidas especiales de regulación en la Comunitat Valenciana ... ante la operación Retorno que tendrá lugar a partir de las 15:00 horas de este viernes hasta las 24:00 horas del domingo 31 de agosto. A nivel nacional se esperan cinco millones de desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 626.934 corresponden a Valencia, Castellón y Alicante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

