Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente

Mañana complicada en las carreteras valencianas, en especial en la A-7 que desde la tarde del jueves vive una situación difícil. Un siniestro registrado entre varios vehículos sigue afectando a la vía en la mañana de este viernes. Los alcances se registraron alrededor de las 15.30 horas y obligaron a cortar varios carriles. Este incidente sigue provocando el corte total en esta vía en dirección hacia Castellón, según informa la DGT. El accidente carrea, a las 8.00 horas, más de ocho kilómetros de retenciones.

La calzada ha sido reabierta sobre las 8.20 horas.

Además, la V-30 acumula dos kilómetros de atascos entre el barrio de La Luz y Mislata. Y la CV-32 suma dos kilómetros más de retenciones en Museros en sentido hacia la V-21.

