Urgente Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
Atasco en la A-7. DGT

Consulta el estado de las carreteras en la mañana de este viernes 29 de agosto

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:03

Mañana complicada en las carreteras valencianas, en especial en la A-7 que desde la tarde del jueves vive una situación difícil. Un siniestro registrado entre varios vehículos sigue afectando a la vía en la mañana de este viernes. Los alcances se registraron alrededor de las 15.30 horas y obligaron a cortar varios carriles. Este incidente sigue provocando el corte total en esta vía en dirección hacia Castellón, según informa la DGT. El accidente carrea, a las 8.00 horas, más de ocho kilómetros de retenciones.

La calzada ha sido reabierta sobre las 8.20 horas.

Además, la V-30 acumula dos kilómetros de atascos entre el barrio de La Luz y Mislata. Y la CV-32 suma dos kilómetros más de retenciones en Museros en sentido hacia la V-21.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

