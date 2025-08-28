Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y obliga a cerrar el carril izquierdo y central
Atasco este jueves en el by-pass. DGT

El choque provoca más de 22 kilómetros de retenciones

J.Zarco

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:42

Una accidente múltiple en la tarde de este jueves entre 10 vehículos y un camión está provocando un enorme colapso en el by-pass, que ha obligado a cortar el carril izquierdo y central de la vía en sentido Barcelona. El choque ha ocurrido el el kilómetro 321 a la altura de Godella y genera más de 15 kilómetros de retenciones.

En la misma vía, en dirección Alicante, también hay a causa del 'efecto mirón' 8 kilómetros de colas entre Museros y Godella.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

