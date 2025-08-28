Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y obliga a cerrar el carril izquierdo y central El choque provoca más de 22 kilómetros de retenciones

Una accidente múltiple en la tarde de este jueves entre 10 vehículos y un camión está provocando un enorme colapso en el by-pass, que ha obligado a cortar el carril izquierdo y central de la vía en sentido Barcelona. El choque ha ocurrido el el kilómetro 321 a la altura de Godella y genera más de 15 kilómetros de retenciones.

En la misma vía, en dirección Alicante, también hay a causa del 'efecto mirón' 8 kilómetros de colas entre Museros y Godella.

